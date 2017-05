Tre Skaraborgare tog sig till finaldelen i Tv5:s musiktävling Self Made.

Just nu ligger Nomi Bontegard, Axvall, John-Emil Johansson, Falköping och My Kullsvik, Tidaholm tvåa, trea och fyra i den pågående omröstningen.

– Jag är väldigt tacksam för alla som röstat, säger Nomi Bontegard till tidningen.