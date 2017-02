Gymnasietjejerna från Falköping åkte under onsdagen till Kungsbacka för att ta sig an Elof Lindälvs gymnasium i kvartsfinal i skol-SM, och Ålleberg visade upp ett bra spel under matchens inledning.

— Det var kraftig vind i Kungsbacka och vi började med motvind under första halvlek. Med tanke på det gjorde vi en bra halvlek.

Kungsbacka ledde med 2–0 i halvtid.

— Det första målet kom till efter en hörna som vi inte fick bort, och sedan fick de ett mål till. Men vi hade själva ett friläge och det kändes gott inför andra halvlek, berättar Peter.

Efter paus åkte Ålleberg genast på ännu ett mål i baken, och efter det föll laget ihop en aning. Ålleberg fick svårt att få orken att räcka till och matchen slutade 7–1 till hemmalaget Kungsbacka.

Därmed är Ållebergstjejerna ute ur skol-SM för den här gången.

— Vi slutar bland de åtta bästa lagen i Sverige, och bara det är bra. Självklart vill man alltid vinna, men Kungsbacka, som har ett lag i Elitettan, var ett riktigt bra lag, menar Peter Uvesten.

Nu är tävlingssäsongen över för både killarna och tjejernas gymnasielag.

— Årets sökande har fått besked om vilka som blivit antagna, så nu ser vi fram emot nya utmaningar nästa höst, avslutar Peter.