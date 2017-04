Artistsommaren startar redan 1 juli då den första av tre konserter under namnet Sommarland Live drar igång. På Skara Sommarlands nya scen ställer sig då Europe och Sator, Den 8 juli är det dags igen, då är det Magnus Uggla och Hov1.

Sen drar det igång på allvar med start den 15 juli. Då uppträder Stiftelsen och Linnea Henriksson på Skara Lives sista konsert. Sedan drar årets Travvecka igång och det är då som det nya samarbetet mellan de tre arrangörerna ska komma besökarna till del.

Veckan inleds med ännu en nostalgifest på Malibu vid Sommarland med Bröderna Haaks. På tisdagen blir det idrottskväll på Vilan när ett kändislag möter ett lokalt lag i fotboll och sedan fortsätter festen på stans krogar.

På onsdagen är det sen dags för starten av årets totalt tre Sommarkvällar på Djäknescenen. Arrangör är MEGA som genomför det hela i samarbete med den nybildade evenemangsgruppen. Först ut blir det konsert med Järnvingarna och Scotts.

På torsdagen har travet sin kickoff innan tävlingarna sätter igång på allvar under veckoslutet.

— Under Travveckan kommer vi att placera ut små gröna hästar i stan som ger gratis inträde på travet, Skara hästland ordnar en utställning med hästtema och fler aktiviteter planeras, säger Peter Gustavsson, ordförande i MEGA och förklarar att ambitionen är att Travveckan ska bli en tradition.

— Hela veckan ska andas häst, tillägger han.

Syftet med samarbetet under Travveckan är att få besökare under hela veckan till Skara.

— Det är jättekul att jobba tillsammans för att öka såväl besöksnäringen som handeln.

Artistsommaren i Skara fortsätter sedan under de återstående två Sommarkvällarna på Djäknescenen.

Den 26 juli kommer Robert Wells och den 3 augusti står Sean Banan och Skaragruppen Shape of the New Sun på scen. Elever från Music and production medverkar vid alla tillfällen samt andra gästartister.

— Det blir renodlade konserter i stället för allsång. Tanken är att det ska bli familjekvällar med massor av olika aktiviteter vid sidan av musiken. Vi bjuder på glass och ballonger, och man kan testa på sumobrottning och Segway bland annat, berättar Peter Gustavsson.

Precis som tidigare är det inget inträde utan alla som vill kan komma och lyssna på konserten, där Skara kommun är huvudsponsor.