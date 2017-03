Det blev till slut Robin Bengtsson och bidraget ”I can't go on” som vann årets upplaga av Melodifestvialen som avgjordes på Friends Arena i Solna under lördagskvällen.

Robin, som slutade på en femteplats förra årets Melodifestival var en av favoriterna under förhandsspekulationerna i år, och mycket riktigt så räckte han hela vägen till Kiev.

Det blev dock jämnt in i det sista. Artisten Nano, med bidraget ”Hold on” var snubblande nära att gå om Robin när rösterna summerades, men det höll inte hela vägen.

Så slutade melodifestivalen:

1. Robin Bengtsson – ”I Can’t Go On” (146p)

2. Nano – ”Hold On” (133p)

3. Jon Henrik Fjällgren feat. Aninia – ”En värld full av strider” (105p)

4. Mariette – ”A Million Years” (99p)

5. Benjamin Ingrosso – ”Good Lovin” (87p)

6. Wiktoria – ”As I Lay Me Down” (80p)

7. Ace Wilder – ”Wild Child” (67p)

8. Boris René – ”Her Kiss” (66p)

9. Lisa Ajax – ”I Don’t Give A” (46p)

10. Anton Hagman – ”Kiss You Goodbye” (43p)

11. FO&O – ”Gotta Thing About You” (41p)

12. Owe Thörnqvist – ”Boogieman Blues” (33p)