Sagorna inleds "Det var en gång…", på engelska "Once upon…".

Så namnet Once upon… var ett passande namn på en föreställning där de olika berättelserna sammantaget blev berättelsen om esteteleverna på Ållebergsgymnasiet och deras musikaliska kompanjoner i skolkören och Fredagsensemblen.

För eleverna i ES 14, de tar studenten om ett par månader, var föreställningen en sorts final, den sista större produktionen de medverkar i.

Det gjorde att de då och då fick lite extra svängrum, ett exempel var när tjejerna i ES 14 tog tag i Beyoncés megahit Survivor i ett framträdande med attityd.

Föreställningen hade många musikaliska finesser, som det tropiska regn gjort för hand som inledde andra aktens öppningsnummer, där Fredagsensemblen gjorde en á capella-version av Totos Africa.

De flesta numren som framfördes var hämtade ur filmer, och det gav en genrebredd; gladjazz från Aristocats, Aretha Franklin-soul med Just a Little Bit ur Blues Brothers, ledmotivet ur Mio min Mio och Gabriellas sång från Såsom i himlen, som blev en Falbygdshyllning när landskapet exponerades på en bildskärm bakom den stora kören.

Men Falbygdens egna berättelser ramade in andra nummer, Cecilias 20-åriga väntan på Arn i Gudhems kloster kunde på något underligt sätt leda till Ed Sheerans Shape of You, medan sägnen om Ållebergs ryttare lite mer naturligt gick ihop med Misty Mountain från Sagan om ringen-filmerna.

Under veckan har eleverna hårdtränat, och spelat förställningar dagtid för publik från högstadier och gymnasiet.

Det var inte många stolar tomma i salongen när showen fick sin final i Stadsteatern