Boosta hjärnan på 90 minuter

FRÅGOR OCH SVAR

STEFAN: Hur påverkas hjärnan av träning?

Tjenare Stefan! Härlig fråga! Det händer väldigt mycket i vår hjärna när vi rör på oss. Det skapar flertalet ämnen: BDNF, IGF-1, VEGF, Neurotransmittorer. BDNF gör att vi skapar nya hjärnceller, hjärncellerna växer och överlever längre. IGF-1 och VEGF gör att vi får bättre blodflöde till hjärnan. Ang. neurotransmittorer så finns det många olika: serotonin, dopamin och norepinephrine. Dessa har olika påverkan på vår hjärna. Serotonin har att göra med vårt humör bland annat. Dopamin har att göra med motivation och norepinephrine med vår förmåga att koncentrera oss. Allt detta ökar när vi rör på oss. Så det är bara att köra på. Ha nu en härlig fortsatt vecka!

ANNA: Hej, finns det någon forskning som visar om det gör skillnad för hjärnan att träna utomhus, med många intryck jämfört med att träna på en maskin inomhus?

Hej och tack för frågan. Dessvärre har jag inte läst någon specifik forskning om just det.

LEONARDO Hej. Konditionsträning eller styrketräning eller en kombination av dessa två ? Vad är bäst ?

Hej Leonardo! Tack för dina frågor! Först och främst skulle jag vilja säga att det har gjorts mest forskning på konditionsträning. Det är lite svårt att få möss att lyfta vikter. Av den forskningen som gjorts är det just konditionstränings som har mest positiva effekter. Bra för både att prestera bättre och må bättre. Ställ gärna fler frågor!

LEONARDO: Är elitidrottare smartare eller har de större hjärnkapacitet än vi som bara lufsar omkring.

Hej Leonardo! Det vi sett är att elitidrottare är mindre stresståliga. Ang. generell hjärnkapacitet kan jag inte svara. Men vi har dock sett att killar i 18 års åldern som har bättre kondition också gör bättre på IQ-testet vid mönstringen.

MAXI: Finns det några fördelar med att träna på mer än 75 procent av maxpulsen?

Hej Maxi! Härlig fråga. Det man sett är att när vi tränar extra hårt, alltså ligger på en ännu högre puls än 75% så bildas ett ämne som kallas för human growth hormone. Mycket forskning visar dock att ungefär 75% är det som är bäst generellt sätt.

UNDRANDE: När det gäller yoga, meditation och andra liknande terapier. Hur stor del beror på placeboeffekten?

Hej! Gällande yoga, meditation och andra liknande terapier kan jag inte svara exakt hur stor placeboeffekten är. Dock existerar en placeboeffekt, vad vi tror påverkar oss.

ANNA; Har du själv varit inaktiv och märkt skillnad när du börjat träna?

Hej Anna! Tack för frågan! Ja absolut. Jag märker personligen att när jag tränar så är jag mer på hugget, gladare, mer motiverad.

VERA: Om jag nu vill bli riktigt pigg, är det bäst att träna utomhus eller inomhus? Eller funkar det lika bra?

Hej Vera! Jag har inte läst någon forskning om det är bäst att vara utomhus eller inomhus.

VERA Jag får rätt ont i ben, fötter och höfter när jag löptränar men om jag vill ha samma pulshöjande effekt, vilket är det bästa alternativet till löpning ?

Hej Vera! Löpning är ett bra alternativ men kan leda till skador såklart. Det finns mycket olika pass på gym. Simning är skonsamt. Annat du kan göra är att gå powerwalks eller dansa. Bara kreativiteten som sätter stopp.

SÖMNUNDRAN: Jag undrar över sömn. Mår man bättre av att sova om man vaknar naturligt eller är det bättre att låta sig väckas vid samma tid varje dag av en väckarklocka?

Hej Sömnundran. Sömn är väldigt viktigt för vårt välmående. Detta har jag dock läst för lite om för att kunna ge dig ett bra svar. Sömn går i cykler och piggast är du när du vaknar upp i REM-fasen och inte djupsömn.

MARTIN: Vilket är ditt bästa träningstips?

Martin! Jag skulle säga att göra något du gillar och att göra det kontinuerligt. Då är det större sannolikhet att det blir av och att du fortsätter.

BOSSE: Det är vansinnigt tråkigt att träna: Hur gör du för att komma förbi tråkspärren?

Hej Bosse! Älskar din uppriktighet, king. Jag skulle säga att göra något du gillar. Personligen gillar jag att dansa, gå på thaiboxning och gå raska promenader med vänner, men det är jag. Vad gillar du?

LEONARDO: Utmattningssyndrom är ju väldigt vanligt idag och beror ju på stress och att hjärnan tröttas ut.

Vad tror du om träning på arbetstid för att motverka detta. Mindre sjukskrivning osv...

Tjenare Leonardo! Hoppas du har en go dag! Jag tror absolut på träning på arbetstid. Forskningen visar att när vi tränar blir vi både stresståligare och återhämtar oss från stress. Det gäller bara att se till att människorna kommer upp i puls under passen och det viktigaste utav allt: att det blir av.

STINA: Hur länga ska man vila mellan rejäla träningspass. Då pratar jag om en timmes tuff konditions eller styrketräning?

Hej Stina! Detta har jag inte läst forskning om och kan inte besvara. Det jag dock vet, precis som du säkerligen känner till så är vila väldigt viktigt när du tränar.

TRÄNINGSNARKOMANEN: Du skrev lite längre ner att du tränar 10 minuter, tränar du då 10 minuter högintensiv träning? Varför då inte 30 minuter?

Hej , tack själv. Jag tränar lite olika. För att komma igång så kör jag ett 10 minuters pulspass direkt efter att jag vaknat nästan varje dag. Det finns få saker som har en sådan positiv påverkan på väldigt mycket. Då kör jag kroppsövningar som burpees, upphopp, höga knän, situps och mycket annat. Sedan kompletterar jag det med cykling, då brukar jag köra 35 minuter på ca 75% av maxpuls. Samt Thaiboxning vilket är 90 minuter per gång med varierad puls. Så jag brukar variera lite. Förutom det gillar jag att gå långa promenader. Vad gillar du?

EVA: Har ett jobb där jag mest är still hela dagarna och känner hur dåligt kroppen mår av det. Därför skulle jag vilja ha lite tips på hur man får in lite pulshöjande aktiviteter under arbetsdagen

Hej! Den absolut bästa skulle jag säga är att ta raska promenader när man har pause, gärna med andra eller när du lyssnar på musik du gillar. Annars är ett hett tips att träna på lunchen. Släng i dig något 1,5 timme innan och kör ett kort pass på lunchen. Kör så det ryker!

EVA: om jag inte har pulsklocka, hur vet jag när jag ligger på 75 procent av maxpulsen?

Hej Eva! Härligt! 75% av maxpuls är ungefär när det börjar bli jobbigt att prata. Så det ska inte vara att du flämtar och inte vet vad du gör. Det ska heller inte vara att du kan prata helt obehindrat. Lycka till!

TRÄNINGSNARKOMANEN: Hej! Finns det en specifik tid ett träningspass bör vara på? Innan brukade man säga minst 30 minuter för kroppen, men hur många minuter räcker egentligen för att kroppen, hjärnan och själen ska må bra och få endorfiner?

Hej Träningsnarkomanen. Grymt alias. Det är olika för vad du är ute efter. 30 min på medel-hög puls eller 40 min på låg puls leder till mycket positiva känslor visar en studie på mer än 13000 personer. 30 min var även bra för ADHD hos äldre och är även den längd som används i depressionstudier. Så mycket forksning tyder på att 30 min är bra för ett antal olika saker. Dock finns även forskning att under 10 min är bra för både koncentrationsförmåga och inlärningsförmåga. Så det beror lite på vad man är ute efter.

SOFFPOTATIS: Jag är så fantastiskt lat- hur ska jag motivera mig att börja träna. Jag fattar ju varför jag borde men tröskeln är hög. Ge mig dina bästa tips!

Tjenare Soffpotatisen. :) Bra fråga! Som jag nämnde tidigare är det guld att göra något du gillar och se till att det blir av. Ett par andra tips:

- Gör något som engagerar dig. När du är engagerad, alltså går in i det du gör, så orkar du träna hårdare och längre. Det blir även lättare att träna. Så dansa, prata med en kompis när du går powerwalk, kör thaiboxning, vad som än engagerar dig.

- Hitta din anledning att röra på dig. Alla har vi olika anledningar eller kan hitta olika anledningar att röra på oss: Det kan vara att motverka stress, att öka vår koncentrationsnivå, att bli piggare, att motverka demens. Hitta din anledning till att röra på dig.

- Börja långsamt: kör inte ett maraton direkt. Gå en promenad med en kompis och öka sedan längd och hastighet lite för varje gång.

- Planera in det i kalendern. Ta en stund varje vecka och planera din träning. Själv sitter jag varje tisdag på morgonen och planerar veckans träning. 10 minuter bara.