Västtrafik drog under lördagen in all sin busstrafik i området Södra Ryd efter att två attacker mot linjebussar i området inträffat. Hela Södra Ryd drabbades och inga kollektivbussar gick till eller från området under lördagen och söndagen.

Skövde kommun meddelade på sin Facebooksida under söndagen att de har i samarbete med bussföretaget Nobina tagit fram ett antal säkerhetshöjande åtgärder som gör att de kan återuppta busstrafiken. Under måndagen kommer ett möte hållas där Skövde kommun bjudit in polisen, Nobina och Västtrafik för att diskutera hur de ska arbeta med säkerheten framöver.