I sex år har Skarakannibalen vårdats på Karsuddens sjukhus. Han dömdes till sluten rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning efter att ha mördat sin sambo på ett ovanligt bestialiskt sätt i Skara i november 2010.

Under en drogutlöst psykos skar mannen huvudet av kvinnan, en 40-årig fembarnsmor, och förgrep sig sexuellt på den döda. Han skar också bitar av kroppen och försökte äta dem.

Nu är han på väg att slussas ut från sjukhuset, eftersom han anses vara färdigbehandlad. Det framgår av en ansökan till förvaltningsrätten om permission för mannen. I den uppger Karsuddens chefsöverläkare Susanne M Andersson att vården av den 38-årige mannen har fungerat utan komplikationer och att han inte haft några återfall i drogmissbruk.

När tidningen kontaktar Susanne M Andersson kan hon av sekretesskäl inte uttala sig om enskilda patienter, men berättar att det finns en vårdplan för alla patienter på Karsudden. I den inkluderas permissioner och utslussning från sjukhuset.

— Permissioner handlar om den psykiska hälsan och att patienten kommit därhän i sin behandling samt att risken för återfall i brott bedöms som låg, förklarar hon.

När patienten bedöms som redo får hen först röra sig ute på sjukhusområdet med personal och sedan åka ner till stan med personal. Nästa steg är att patienten själv, eller med hjälp av sin läkare, ansöker om permission hos förvaltningsrätten för att få röra sig ensam ute på sjukhusområdet och så småningom även åka iväg på egen hand under någon eller ett par timmar.

— Om allt går bra görs sedan en successiv utökning. Det här ser olika ut beroende på patientens förmåga. Hela processen handlar om patientens mående och skötsamhet, förklarar chefsöverläkare Susanne M Andersson.

Hon påpekar att patienten inte får missköta sig, då dras permissionerna in.

Enligt ansökan till förvaltningsrätten har Skarakannibalen skött sig bra under tiden på Karsudden och han följer den utslussningsplan som passar honom. Mannen har under sina tredagarspermissioner fått tillbringa tid i en lägenhet utanför sjukhuset, men exakt hur utslussningen kommer att fortsätta vill inte chefsöverläkare Susanne M Andersson kommentera.

Däremot förklarar hon att generellt när en patient kommit så långt i sin behandling att utskrivning börjar diskuteras, då kan det handla om allt från att personen placeras på en gruppboende med personal på plats dygnet runt till att hen får en egen lägenhet.

— Det beror på patientens funktionsnivå. Många gånger är socialtjänsten inblandad också, säger Susanne M Andersson.

Hon berättar att i de flesta fall finns en gemensam planering kring boendet, men några patienter kan också ha en lägenhet sedan tidigare eller skaffa en sådan under tiden på sjukhuset. I Skarakannibalens fall har han ordnat med en lägenhet på en ort i Mellansverige. Men när han kommer att kunna flytta dit är oklart.

— Sista ordet kring en utskrivning av en patient som är dömd till rättpsykiatrisk vård har förvaltningsrätten. Det sker efter en ansökan från patienten eller ansvarig läkare. Ofta är öppenvård det första steget under en tid, det kan vara allt från ett halvår eller flera år, säger Susanne M Andersson.

Hon förklarar att det stora flertalet av de rättspsykiatriska patienterna har behov av någon form av stöd när de skrivs ut. Det kan bestå i ett gruppboende med personal dygnet runt eller i en lägenhet med bostöd ett par gånger i veckan.

När det gäller risken för återfall i brott för den här gruppen patienter varierar det mycket, menar Susanne M Andersson.

— Riskfaktorerna är väldigt olika för olika individer. Det är något vi arbetar med under hela vårdtiden, vi hittar mediciner så att patienten mår så psykiskt bra som möjligt och vi jobbar med personlighetsdrag som gör att personen har begått det här brottet, det kan vara en personlighetsstörning eller missbruk, det beror på vem det handlar om. Personen kan ha begått ett brott under speciella förhållanden eller varit kriminell under hela livet och de som begått många brott har högre återfallsrisk.

När det gäller 38-åringen bedömer både chefsöverläkaren och ytterligare en sakkunnig, enligt ansökan till förvaltningsrätten, att risken för återfall i brott är liten. Han anses vara färdigbehandlad och har haft många egna friförmåner. Den sakkunniga konstaterar att mannen har en allvarlig psykisk störning, men att han varit nykter under lång tid i en skyddad miljö och att mordet begicks under särskilda omständigheter. Förhållandena är nu helt förändrade, menar den sakkunniga, inte minst då den psykotiska diagnosen är avskriven.

— Många psykiska sjukdomar är kroniska, men kan hanteras genom att patienten är välbehandlad, förklarar Susanne M Andersson. En patient anses vara frisk när denne har en sjukdom som är under behandling.

Rättsväsendet håller inte alltid med. När det gäller Skarakannibalen avslogs hans ansökan om en tre dagar lång permission nyligen både i förvaltningsrätten och i kammarrätten med hänvisning till att han fortfarande uppvisar tecken på aggressivt och normbrytande beteende. Det kan därför dröja ett tag innan mannen släpps fri.

