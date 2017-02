På onsdag, 22 februari, får han ta emot diplom och 5000 kr ur rektor Lars Niklassons hand. Samma dag berättar Christian mer om sitt vinnande examensarbete vid en lunchföreläsning på Högskolan.

Uppsatsen har titeln A game to gain awareness of cultural differences/Ett spel för att öka medvetenhet om kulturella skillnader. Stipendiaten Christian Nyman Gomez tar upp ett aktuellt ämne, integrationen av nyanlända i det svenska samhället. I sitt examensarbete redogör Christian för hur användningen av dataspel, så kallade Serious Games, kan användas i flyktingkrisens spår för att få nyanlända att upptäcka kulturella skillnader på ett effektivare och mer engagerande sätt än traditionell klassrumsundervisning.

— Den här gången ville jag verkligen ta fram ett examensarbete som kan göra samhällsnytta på riktigt. Det valda ämnet känner jag inte enbart är aktuellt på grund av den rådande flyktingkrisen utan även passar in i den mångkulturella värld vi lever i idag, säger Christian, i ett pressmeddelande.

Christian Nyman Gomez uppsats uppfyller alla de krav som ställs på Högskolans mångfaldsstipendium att innehållet i arbetet ska vara aktuellt, originellt, nyskapande och spegla samhällsutvecklingen. Det ska också vara angeläget och till nytta för flera.

Juryn, som består av mångfaldsgruppen på Högskolan i Skövde, motiverar valet bland annat med att Christian Nyman Gomez lyfter fram dataspel för utbildning eller kompetensutveckling som ny och spännande metod för att kommunicera värderingar och information om hur vårt samhälle fungerar i relation till nyanlända. Serious Games kombineras här med en högst aktuell samhällelig företeelse med många nytillkomna som behöver stöd för att integreras in i sitt nya sammanhang.

