De säljer guld världen över

Det börjar redan efter nyår när det är dags för Grammisgalan, där är låten "The Ocean" nominerad till titeln Årets Låt. Den är producerad av Skövdebon Mikael Persson, mer känd som Mike Perry. Här finns även Nirob Islam med liksom Sara Hjellström, vars artistnamn är Shy Martin.

De två sistnämnda ingår dessutom i bandet Södra Station som är nominerad till Årets popgrupp och som har sina egna hits, exempelvis låten "5000 volt".

Sara och Nirob är tillsammans med Fredrik Häggstam, Anna Kornelia Åberg och Elina Stridh, Fredrik Danielson och låtskrivaren Litens Anton Nilsson bolaget BLNK Music, en musikkonstellation med många ess i popärmen och som sannolikt kommer att slå musikvärlden med häpnad många gånger om.

Deras historia är kort och intensiv och nydanande på sitt sätt.

– Det började med att jag och Anna startade bolaget och sedan har vi hittat några otroligt talangfulla människor som Sara, Nirob och Elina, förklarar Fredrik Häggstam.

De pratar om smarta synergieffekter, ett företagande där man suddat alla gränser mellan chef, anställda, signade och där ingen är boss.

Ingen av dem är över 30 år och de har nått otroliga framgångar i både Europa och USA med sin musik.

– Mycket är nog tack vare tjänster som Spotify och Youtube där folk fokuserar på låtarna, menar Fredrik.

En låt på uppgång är "Sexual" som just nu spelas flitigt och framförs av artisten Neiked, men där Elina Stridh haft ett finger med i leken.

– "Sexual" har sålt guld i både Norge och England och har över hundra miljoner lyssnare på Spotify. Det är kul att se en artist nå ut till så många, säger Elina.

The Chainsmokers låt "All we know" är ytterligare ett exempel på en låt som sålt guld över hela världen.

Varje framgång firas av alla i bolaget BLNK Music.

– När det kommer en artist till oss kan vi välja att jobba i flera olika konstellationer, vi delar alla kontakter och det tror jag är en del i framgången, säger Nirob Islam.

Det sättet att tänka och arbeta på har skapat en fri och kreativ miljö där skapandet flödar nästan av sig självt, menar musikerna.

– Sedan beror resten på att vi är så talangfulla och att vi har varandra, säger Fredrik med ett skratt.

Fyra av fem är från början från Skaraborg, Anna Kornelia Åberg är bördig från Lidköping, Sara Hjellström från Lerdala, Fredrik Häggstam från Tidaholm och Elina Stridh från Tibro.

– Den minsta gemensamma nämnaren är att vi alla gått på låtskrivarutbildningen Musikmakarna i Örnsköldsvik, fast olika år.

– Det här är inget pengadrivet bolag, men möjligheten att kunna göra detta på heltid utan sidojobb är en härlig biprodukt, säger Anna Kornelia och Fredrik Häggstam.