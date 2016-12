Delar på 196 miljoner

Under de fem kommande åren ska landets kommuner och landsting få dela på 10 miljarder kronor per år. Nu har 70 procent av 2017 års tillskott fördelats och det innebär att välfärden i Skaraborg förstärks med 196 miljoner kronor under året. Hur övriga miljarder fördelas är inte klart ännu. Foto: Fredrik Sandberg/TT