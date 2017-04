Derbydödare må vara ett slitet uttryck - men det har sällan passat bättre in på en spelare så som på IFK Falköpings Fisnik Menxhiqi.

Bevisen har ni här, här och här.

Frågan är bara om Menxhiqi stjäl rubrikerna även på söndag när IFK Falköping ska åka nedför Leabybacken, bort till grannorten Tidaholm för säsongens första Kamratderby?

- Jag tycker det har varit jäkligt bra matcher mot Tidaholm. Det har alltid varit målrikt med mycket fart. Det är så det ska vara, säger han.

IFK Falköpings säsongsstart har gått trögt. Laget inledde med att förlora premiären mot Holmalund för att följa upp med en uddamålsförlust mot Götene.

- Men efter matchen mot Åsarp/Trädet känns det som att vi jobbat upp oss. Det var lite dåligt i början, men nu känns det som att vi har kapacitet att vinna på söndag. Vi måste börja vinna nu, säger Finsik som tycker att moralen i laget inte påverkats nämnvärt av de två förlusterna i serien.

Samtidigt medger Menxhiqi att han har sämre koll på IFK Tidaholm än på länge.

- De har köpt in... eller ja, värvat in, nya spelare. Jag vet inte vad de har för lag just nu. Dennis Bergström brukar alltid vara vass. Han är stor och stark, men det är väl det enda. Jag vet inte hur de spelar.

IFK Falköping har ett klart överläge efter att ha vunnit både hemma och borta mot Tidaholm förra säsongen.

IFK Tidaholm har dock fått en något bättre start på serien efter att ha besegrat IFK Skövde i premiären.