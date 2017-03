Snöfallet i helgen har ställt till problem med trafikolyckor, störningar i trafiken och bilar som kanat av vägen. Framförallt vägarna i västra delen av länet dras fortfarande med snömodd och drivor.

– Problemen har varit värst från i höjd med Mariestad och söder ut. Men vi har bra koll på läget via både SMHI och våra egna väderstationer. Våra entreprenörer har inte rapporterat några större problem, utan vägröjningen har flutit på som planerat, säger Katarina Wolffram, pressinformatör på Trafikverket.

På gatukontoret i Skövde har man sedan i lördags använt 45 olika fordon för att bekämpa snön.

– Det har varit problem med snöfall och stark vind. Vi kör med två saltbilar, en på norra och en på södra distriktet. I och med att det yrt så mycket snö så har det ju sett nästan okört ut bara efter en kort stund, säger Lars-Göran Palm, gruppchef på gatuenheten.

– Under måndagen har vi en hel del att putsa, men det ska nog bli klart under dagen. Speciellt nöjd är jag med hur röjningen av gång- och cykelnätet fungerat denna gång. Det kan naturligtvis finnas ställen vi missat, men i stort sett har just den delen fungerat perfekt.

Även om snöröjningen fungerat bra har tillbud inträffat.

– Vi har haft fem-sex avåkningar som bara behövde dras upp på vägen igen, och en som fick bärgas från platsen, berättar Max Larsson på Falcks Bärgning, som sköter området östra Skaraborg.

– Det var värst i fredags innan snön kom. Då var det glashalt utan att synas. När sen snön kom så lugnade folk ner sig i alla fall något. Det viktigaste är att anpassa farten och hålla avstånden, avslutar Max Larsson.