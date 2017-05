Ekedalen föll i jämn match mot Sils IF Fotboll Det blev en uddamålsförlust för Ekedalen i bortamatchen mot Sils IF på tisdagen. Laget förlorade med 1-2 (0-0) i division 5 Västergötland östra. Målgörare för Ekedalen var Johan Löwing. Både Sils IF och Ekedalen har nu sex poäng efter fyra spelade matcher.