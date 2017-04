Elin Krantz, 27, från Falköping mördades en tidig söndagsmorgon vid en skogsdunge strax ovanför en spårvagnshållplats i Länsmansgården på Hisingen i Göteborg. Elin, som siktade på en karriär som hudterapeut, var på väg hem från en utekväll och hittades död några timmar senare.

I mordutredningen hittade polisen filmer från spårvagnens övervakningskameror. Där syntes det hur en 22-åring man sökte kontakt med Elin och följde efter henne efter avstigning.

22-åringen greps och fälldes senare för mordet. 22-åringen påstod att han såg två okända män begå våldtäkten och han då skrämde iväg dem. När de kom tillbaka menade han att han flydde därifrån. Men hovrätten konstaterade i sin dom att det är styrkt bortom rimligt tvivel att 22-åringen försökt våldta och därefter mörda kvinnan.

22-åringen dömdes för mord till 16 års fängelse och utvisning.

Nu skriver tidningen GT att 22-åringen (som nu hunnit bli 29) missköter sig.

Mördaren satt först på ökända Norrtäljeanstalten, där sexualbrottslingar som Anders Eklund, "Hagamannen" Niklas Lindgren och Lisa Holm-mördaren Nerijus Bilevicius är eller har varit placerade. Efter ett slagsmål i fängelset har den dömde mördaren flyttats till Salbergaanstalten.

Där har han hotat personalen och fortsatt ställa till med bråk.

"Han är efter att ha varit inblandad i ett slagsmål placerad i avskildhet. XX (mördarens namn) kan inte åter placeras i gemensamhet på anstalten", skriver Kriminalvården i beslutet om hans omplacering från fängelset i Norrtälje.

På Salberga har han fortsatt att missköta sig och 29-åringen har under de senaste månaderna tilldelats flera varningar. Vid flera tillfällen har han arbetsvägrat, vid ett tillfälle ska han ha tryckt på överfallslarm.

Han har även gått till verbal attack mot personalen.

- Do you want me to show my dick?" ska han bland annat ha frågat personalen enligt tidningen GT.

"Han fortsätter med hög röst att säga att det är sista gången som vi går in och lyfter på täcket för att se honom", står det i kriminalvårdens beslut.