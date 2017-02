Den 1 april visas An evening with Elvis' friends and original musicians på Vara konserthus. I år minns man 40-årsdagen av rockkungens bortgång. Som vanligt finns musiker som spelat med Elvis Presley på plats.

Föreställningen är slutsåld sedan länge, precis som den brukar vara. Showen återkommer nämligen i något förändrat skick varje år och har så gjort sedan starten för sju år sedan. Den turnerar runt på ett antal platser i Norden, varav Vara är en.

Men årets show kan vara den sista i Vara. Detta på grund av en konflikt mellan arrangören och konserthusets ledning.

I ett brev till Vara kommun berättar den danske arrangören Arjan Deelen att han upplever sig illa behandlad. Bland annat fick han veta, när han skulle boka konserthuset för årets föreställning, att det sista möjliga datumet för våren var den 1 april. Vanligtvis hålls showen alltid i början av maj.

— Jag tvingades dela vår Elvis-turné i två delar och det kostade mig både tid och pengar, menar Arjan Deelen.

Av en slump upptäckte han att konserthuset inte alls stänger i april, utan att aktiviteten pågår ända fram till maj. Ingen hade berättat om den förändringen för honom.

När Arjan Deelen ville diskutera detta på telefon med konserthusets ledning blev det kalla handen. Det fanns inget att prata om på telefon, menade konserthusets representant i ett mejl till arrangören. Däremot blev arrangören erbjuden en viss ersättning för de bekymmer som detta skapat.

Han blev även erbjuden att komma tillbaka med showen 28 och 29 april 2018, men efter fortsatt mejlkorrespondens mellan de båda parterna drogs det tillbaka och nu är Elvis-showen inte alls välkommen till konserthuset längre.

"Det finns många tributeband som erbjuder sina tjänster till oss och uppenbarligen har tiden kommit för att presentera andra shower än tribute to the king", skriver konserthusets representant i ett mejl.

Arjan Deelen är besviken på hur han behandlats.

— Jag önskar att de ville ta upp luren och prata med mig. Då kunde vi reda ut våra mellanhavanden, säger han.

Han tycker att konserthuset agerat oprofessionellt.

— Jag tycker att det är ohälsosamt för ett företag om dess ledning inte kan hantera kritik. Att lyfta fram misstag bara kan leda till bättre resultat. Vi gör alla misstag, sånt är livet. Det är därför jag blev så förvånad över arrogansen hos Vara konserthus ledning. Jag är en god kund och det är min rätt att peka ut fel och brister i kommunikationen. Jag hoppas att de gör det rätta, kontaktar mig och ber om ursäkt, förklarar Arjan Deelen.

Han menar också att samarbetsproblemen är något nytt. De första tre, fyra åren flöt allt på, men sedan förändrades det.

— Det började med att ledningen i princip krävde att jag skulle ha två föreställningar varje gång i stället för en. I ett bra arbetssamarbete ställer du inte krav, du diskuterar och beslutar gemensamt. Det är så synd. Jag tror inte att varken jag eller min show är så betydelsefull, men vi har varit goda kunder de gångna sju åren. Vi har sålt ut varje föreställning. Fans kommer från hela Sverige, till och med från Norge och Danmark till Vara. På det sättet är den här showen unik, då de flesta andra föreställningar vanligen attraherar folk från området. Vår publik spenderar pengar på hotell, restauranger och affärer i Vara. Många tjänar direkt eller indirekt på vår show, menar Arjan Deelen.

Tidningen har sökt Vara konserthus för en kommentar, men har ännu inte fått något svar.