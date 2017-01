En plan i digitala täten

Översiktsplanen, som kommer att antas av kommunfullmäktige i höst, är en plan för hur kommunen ska utvecklas fram till 2030. Förra året inleddes arbetet när kommunen bjöd in till möten på en rad olika platser, för att hämta in synpunkter och idéer från medborgarna. Förslaget som togs fram efter det är nu ute på samråd fram till den 12 mars, då det finns en ny möjlighet att ha åsikter.

Översiktsplaner brukar bestå av en tjock papperslunta.

Bara digitalt

Den som nu tas fram i Falköping finns bara digitalt.

Planarkitekt Amelie Sandström har arbetat intensivt under hösten, tillsammans med Niklas Sahlén. Som kommunen GS-strateg arbetar han med kommunens geografiska informationssystem.

I samarbete med företaget Symetri har de tagit fram funktionerna i det digitala dokumentet.

— Vi kommer med önskemål, de gör ett förslag och vi testar, säger Niklas Sahlén.

De två har i stort sett gått på okänd mark. Några kommuner har digitala varianter av översiktsplaner, men ingen har drivit det så långt som Falköping. Boverket har gett visst stöd i arbetet, men varken levererat lösningar eller haft några synpunkter.

Den digitala plan Sandström och Sahlén tagit fram är uppbyggd av en rad digitala kartlager. På varje given punkt, var som helst i kommunen, kan en användare gå in, markera en plats och få reda på vilka förutsättningar som gäller just där, allt från riksintressen för miljövård till om kommunen lagt en plan för industriområde.

Sättet att arbeta har ställt krav på de texter som är kopplade till kartan.

— Man har verkligen fått tänka om, och koncentrera sig på uppgifter som hör till en översiktsplan. Det får inte blir några textmassor, det ska kunna läsas i en mobiltelefon, säger Amelie Sandström.

Hela kommunen

Samtidigt ger den digitala planen mer utrymme för texter kopplade till de olika orterna.

— Planen lyfter hela kommunen, säger Sandström och fortsätter:

— Det finns säkert mer text i den digitala planen än i en pappersversion. Samtidigt är den mer relevant.

Mikael Sahlén tror att den som för första gången navigerar i planen kan uppfatta en tröskel innan man tar till sig hur den fungerar.

— Men den har potential, i längden ger den ett större utbyte för både medborgare och handläggare.

Här kan du gå in och se förslaget till översiktplan för Falköpings kommun