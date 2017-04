När äventyret och tävlingen i Ukraina är över väntar alltså en ny turné för artisten.

— Det känns jäkligt spännande att jag har det framför mig nu. Det blir en upplevelse som jag tror kommer att bli helt fantastiskt. Att få representera Sverige... jag har tittat på det sedan jag var nio, när Charlotte Perrelli vann. Det är mitt första Eurovision-minne, förklarar Robin.

Får vi höra vinnarlåten "I can´t Go On"?

– Absolut! Här gäller det att inte göra publiken besviken, säger han.

Hur kommer det sig att du är med?

– Jag såg faktiskt föreställningen när jag var i Luleå förra året och de verkade ha väldigt roligt ihop. Man kan väl säga att jag lade mig själv i förslagslådan och blev väldigt glad när jag fick frågan, konstaterar sångaren.

Han tror att hemligheten med Diggiloo är att det finns en stor bredd av artister och olika stilar.

– Något som passar farmor och fyraåringen, dessutom kan det bli en del spännande artistkombinationer, fortsätter Robin.

Har det varit svårt att få ihop schemat?

– Just nu är det inte tufft alls, jag sitter på ett kafé i Palma och dricker en pilsner. Det här är ett härligt gäng att jobba med.

Trettonde året

En som aldrig tycks få nog är Skövdesångerskan Jessica Andersson.

– Det låter lite absurt när jag säger det, men det här är faktiskt 13:e gången jag är med, berättar Jessica.

I år får hon komma hem till Skaraborg, Diggilo spelar i Karlsborg och Lidköping.

– Jag är faktiskt och tittar till staden en hel del, så det ska bli roligt. Jag brukar säga att jag har världens bästa sommarjobb, menar sångerskan.

Vad är det som är så roligt med den här turnén?

– Dels får jag stå på scen och sjunga som jag gillar, dels har vi det väldigt trevligt ihop. Sedan kan man ta med sig sin familj och artisterna umgås mycket med varandra. Det är mycket husbilar och grillar när vi är ute och reser, konstaterar Jessica.

Är det klar vad du ska framföra på scenen?

– Det är faktiskt inte spikat ännu, men just nu är vi på Mallorca och diskuterar lite med producenterna och de andra artisterna.

Debuterar

En annan sångerskasom debuterar i det här sammanhanget är Wiktoria, som skördat framgångar i Melodifestivalen två år i rad?

– Jag kom tvåa när folket röstade och det är den mest spelade låten på Spotify. Det är två saker jag är väldigt glad för, säger Wiktoria till tidningen.

Och lita på att ni får höra "As I Lay me Down" från scenen i sommar.

Just nu är Wiktoria ute på en sommarturné som inte kommer att sluta förrän i september.

– Jag har fått jättebra respons, sedan får vi se vad som händer i höst. Men därefter blir det en julturné, berättar sångerskan.

Vilka andra artister ska du åka med?

– Vet faktiskt inte om jag får berätta det, det är nog inte officiellt ännu.

Har du något favoritstopp på turnén?

– Jag måste nog säga Valhalla, akustiken lär vara fantastisk på den platsen. Dit kommer också min familj och tittar.

Till sist. Har du hämtat dig från cirkusen kring Melodifestivalen?

– Nja, nästan i alla fall.