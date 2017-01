Familjelördag med Tårtan och Fröken Sill

Dessutom finns enligt ett pressmeddelande möjlighet att tillverka tårtor av papp och papper och se Conditori Nordpolen dekorera tårtor. Man kan även gå tipspromenad och prova på att spela trummor.

Vid två tillfällen under förmiddagen spelas den fartfyllda musikföreställningen Fröken Sill simmar till för de minsta barnen, 2–4 år. Fröken Sill tar med oss på ett plaskande äventyr under en föreställning fylld av gungande rytmer och kluckande skratt. Under eftermiddagen spelas föreställningen Tårtan, från 5 år. Manuset efter Carl Johan De Geer bygger på den kultförklarade tv-serien från 70-talet. Dessutom kommer Varas egna showgrupp Stjärnskott underhålla på Lilla Scenen i restaurangen.

– Spännande att få se klassikern Tårtan på scenen. Det finns ett fåtal biljetter kvar till föreställningarna så det är bäst att boka biljetter för att vara säker på att få plats, berättar Sara, producent för barn och unga på konserthuset.

Under dagen finns möjlighet för barnen att tillverka färgglada tårtor av papper och papp. Mer på temat tårta blir det även då man har möjlighet att se Conditori Nordpolen dekorera tårtor. Som vanligt arrangeras även tipspromenad.

– Det kommer även att vara möjligt att prova på att spela trummor med Emil från Kulturskolan i Vara, säger Ralph Soovik producent på Vara Konserthus.

I restaurangen serveras mat i form av hamburgare och pannkakor. Dagen till ära serveras även tårta.