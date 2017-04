LÄS ÄVEN: College väntar för Gustav

För många golfintresserade är det i helgen dags för årets stora höjdpunkt. Under torsdagen drar årets första major och världens kanske mest anrika tävling, US Masters, igång på den historiska banan Augusta National.

En som i år kommer riktigt nära tävlingarna är Falköpingskillen Gustav Andersson. I somras lämnade han hemstaden för att börja på college och spela golf i USA - i just Augusta, Georgia.

I helgen spelade han och sina lagkompisar i collegelaget Augusta Jaguars tävling på hemmabanan Forest Hills, som ligger en kort biltur från Mastersbanan.

— Jag spelade helt okej, jag sköt 75, 69 och 70 för totalt två under par och slutade 25:a, berättar Gustav Andersson.

Såg stjärnorna på nära håll

Men det är nog inte resultatet från tävlingen som Gustav kommer att tänka på i första hand när han minns tillbaka på den gångna helgen i framtiden. Alla som ställde upp i tävlingen fick nämligen biljetter till måndagens inspelsvarv inför US Masters på den mytomspunna banan Augusta National.

— Det var otroligt häftigt att få uppleva stället och se alla spelare. Tyvärr blev det avbrott på grund av dåligt väder, men jag hann vara där en stund i alla fall, säger Gustav.

Biljetter till US Masters är annars väldigt svåra att komma över. Ansökan för att få biljetter till någon av dagarna måste göras ett år i förväg och lotten avgör vilka som erbjuds biljetter. På andrahandsmarknaden är biljettpriserna skyhöga.

Kan få chansen att spela

Golfbanan i Augusta är en privat bana, vilket betyder att man inte kan åka dit att spela hur som helst. Faktum är att ytterst få är tillåtna att spela där överhuvudtaget. Klubben har endast runt 300 medlemmar, vilket är den maximala gränsen. För att bli medlem måste en plats i klubben bli ledig, samtidigt som man måste bjudas in av en redan befintlig medlem och sedan även betala en skyhög medlemsavgift. Tidigare vinnare av US Masters är välkomna som gäster, men i övrigt är ytterst få välkomna.

De som spelar golf på Augusta University kan dock få chansen.

— Fem i laget får spela banan en gång om året. Tyvärr missade jag den möjligheten i år, men det kommer ju nya chanser, säger Falköpingskillen.

Var med i amerikansk tv

Gustav, som bor i Augusta, berättar om hur annorlunda staden blir under majorveckan jämfört med resten av året.

— Det är folk överallt, det är i stort sett omöjligt att gå ut att äta på kvällarna och det är mycket trafik. Men det är häftigt att se hur hela staden är med och organiserar tävlingen, säger han.

Gustav figurerade under måndagen i ett nyhetsinslag från tv-bolaget Fox lokala station i Augusta med anledning av helgens tävling och privilegiet att få besöka Augusta National under the Masters.

