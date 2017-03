För den som uppskattar filmmusik var konserten med välrenommerade Göteborg Wind Orchestra i Bibliotekshuset på torsdagen en verklig begivenhet.

Omkring 70 besökare tog plats i stora salen för att lyssna till blåsorkestern från västkusten - och de blev säkerligen inte besvikna.

Göteborg Wind Orchestra framförde ett publikfriande program med idel musik skapad av filmmusikens mästare - John Williams.

Lång karriär

Femfaldige Oscars-vinnaren John Williams har komponerat filmmusik i mer än 60 år och ligger bakom ledmotiven till flera av Hollywoods största succéer.

I Bibliotekshuset tog sig orkestern an några av Williams mest kända verk. Man inledde storslaget med titelspåret från Star Wars och följde upp med musik från bland annat Jurassic Park och Saving Private Ryan. Efter pausen fick publiken höra välkända toner från Harry Potter och Superman med mera.

Ensemblen gjorde verkligen skäl för sitt rykte som Västsveriges ledande blåsorkester. Det var proffsigt in i minsta detalj.

"Passar oss utmärkt"

Konserten dirigerades av Alexander Hanson som tidigare var konstnärlig ledare och chefdirigent för Göteborg Wind Orchestra under sju års tid. Han förklarade varför man valt att fokusera på John Williams kompositioner:

— För tio år sedan gav vi ut en CD med våra filmfavoriter av John Williams. Musiken har följt med oss sedan dess, och vi tycker att den passar oss utmärkt, berättar Alexander Hanson.

Kulturskolans ungdomsorkester agerade förband åt kvällens huvudnummer och fick dessutom spela en låt, Let it go från Disney's Frost, med Göteborg Wind Orchestra.