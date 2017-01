Flickorna som fördes bort: Polisen söker killgäng

De två 14-åriga flickorna har polisanmält att bilföraren uppmanade dem att hoppa in i hans bil vid busshållplatsen på Norra Metallvägen i Skövde vid 21-tiden på fredagskvällen. SLA skriver att flickorna kände sig hotade och hoppade in i den mörka bilen. Under färden ska mannen ha slängt ut deras dator och mobiltelefon.

– Plötsligt stannade han och skrek att de skulle gå ur. De var så rädda att de inte först fattade att det var sant, han skrek en gång till och de kastade sig då ur och sprang, de gömde sig i skogen. Efter en stund tog de sig upp på vägen, säger Marlene Andersson Wikman vid Skövdepolisen till SLA.

Hon berättar att flickorna var på Max i Stallsiken på fredagskvällen och att de vid niotiden skulle de gå till busshållplatsen just intill. Men eftersom det stod ett killgäng där då ville de inte gå dit. I stället gick de till den norra hållplatsen på Norra Metallvägen.

Polisen vill nu gärna komma i kontakt med killgänget som stod vid busshållsplatsen närmast Max vid 21-tiden. Man vill även prata med buss- och bilförarna som ska ha passerat flickorna samt personer som kan ha gjort andra viktiga iakttagelser. Flickorna ha beskrivit mannen som medelålders och att han hade glasögon. I övrigt uppfattade de inte så mycket eftersom det var mörkt och de satt i baksätet. Ärendet rubriceras i nuläget som olaga frihetsberövande.