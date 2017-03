Det var 2007 som Flying Cow bildades och redan ett år senare fick gruppen en stor framgång då den blev vinnare i SR Skaraborgs deltävling av Svensktoppen Nästa med låten "If She’ll Look My Way".

Sedan har det rullat på, men inte förrän nu har det blivit dags att ge ut en platta.

— Vid det här laget har vi nog slagit Pink Floyds rekord i att vara länge i studio, säger Perra Ljungberg med ett stort leende.

Legat i datorn

Låtarna på plattan, 16 stycken till antalet, har spelats in efterhand under åren.

— Ärligt talat, så har jag inget bra svar på frågan om varför vi aldrig tidigare har kommit till skott med att ge ut en platta. Låtarna har bara legat i bandmedlemmen Tomas Nilssons dator och "samlat damm". Men nu blev det äntligen dags och det återstår bara lite detaljer innan "The Very Best Of Flying Cow" är ute på marknaden, säger Perra Ljungberg.

På Spotify

Till ett börja med kommer albumet att släppas på Spotify.

— Det är ju så man gör nu för tiden, men det kan också bli en fysisk platta framöver, i alla fall i ett begränsat antal exemplar, som vi kan ha med oss till försäljning när vi är ute och spelar, fortsätter Ljungberg.

— Drömmen hade varit att ge ut låtarna på en vinyl-LP, men det skulle kosta för mycket, tillägger han.

Trio i grunden

Flying Cow, som beskriver sig själva som en grupp som gör närproducerad country och jugband music, bildades som sagt 2007 av trion Perra Ljungberg, Tomas Nilsson och Staffan Morud. Dagens uppsättning består av denna trio samt Bengt Nilsson och Anders Granström.

— Det är jag, Tomas och Staffan som, tillsammans eller var för sig, har skrivit låtarna som finns på det kommande albumet, infogar Perra.

Nästa planerade livespelning för bandet äger rum på Vilhelmsro Gårdscafé i Falköping den 20 maj. Men innan dess är troligen deras album tillgängligt på Spotify.