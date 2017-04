Redan på måndagen väntade London för Robin Bengtsson. Men först skulle artisten uppträda i Skövde under shoppinghelgen och på lördagen var området framför scenen i köpcentret Commerce fullt av åskådare.

Robin Bengtsson framförde flera låtar, bland annat segerlåten från Melodifestivalen I can't go on.

Sedan väntade ännu en högtidsstund för alla fans, nämligen autografskrivande.

Två som var överlyckliga att få träffa sin idol var nioåriga Maja Stijak och hennes lillasyster Ella, fem år, från Falköping.

— Det var jätteroligt och häftigt att få träffa Robin, säger Maja.

— Ja, vi hejade på honom i Melodifestivalen, berättar Ella, som passade på att ge idolen en kram, efter att ha frågat om lov förstås.

Nu hade de fått var sin sak signerade, Maja en affisch och Ella en t-shirt.

— Den ska jag ha på mig på förskolan på måndag, menade Ella bestämt.

Tjejerna fick också ta en bild tillsammans med Robin Bengtsson och nu ser de fram emot finalen i Eurovision song contest i maj.

— Då sa vi heja på honom igen.

Och det var många unga tjejer och killar som tog chansen att träffa artisten, som fick skriva många autografer.

Artistframträdandet var en del i shoppinghelgen i Skövde, där butikerna lockade med extrapriser och Skövde cityförening arrangerade en mängd olika aktiviteter. Barnen kunde få en ansiktsmålning, hoppa i hoppborgar och åka trampbil. Trollkarlen Adin underhöll och det ordnades trädgårdsmässa och gymping på Hertig Johans torg, där det även visades upp bilar av en rad olika märken.

På Sandtorget ordnades en minimarknad och i Rosa huset var det öppet hus med tema konsthantverk.