Det ena långsidan är nästan fylld i Arena Skövde när den första kvalmatchen mot Lidköping ska avgöras. Jubel utbryter när Hanna Abraham sätter ledningsmålet.

Skövde vinner med 9–6 och har därmed skaffat sig ett bra utgångsläge inför returen på söndag.

– Jag har knappt tränat sedan november, säger 37-årige Charbel Abraham när han pustar ut efter matchen.

Två dagar tidigare träffas undertecknad och Abraham, som är en av personerna bakom föreningen, på ett kafé i centrala Skövde. Han börjar direkt prata om hur tuff den gångna säsongen har varit.

– Vi visste direkt när vi gick upp att vi inte var redo för SFL (Svenska futsalligan) rent organisatoriskt sätt. Men för sportens skull ville vi ändå ta klivet upp.

Det är främst den ekonomiska biten som har varit svår.

– Vi behöver folk som kan jobba med det. Den ekonomiska biten har varit väldigt tuff. Vi har lagt fokus på att klara oss. Det är klart att det är tråkigt om den ekonomiska aspekten ska behöva avgöra vilken nivå man spelar på rent sportsligt. Men det är något vi behöver jobba med, även om det tar tid.

Charbel Abraham har haft många bollar i luften det senaste året. I höstas förde han upp Skövde AIK till division 1 samtidigt som han försökte rädda kvar Assyriska FF i superettan. Tiden för Skövde United fanns helt enkelt inte.

– Futsalen har fått hållas tillbaka. Tiden har inte riktigt funnits för mig. Under det senaste året har vi inte marknadsfört oss på det sättet som är nödvändigt. Samtidigt har inte resultatet följt med, då blir det inte samma tryck och intresse.

Futsal sträcker sig långt tillbaka i Skövdes historia. Skövde AIK var ett slags pionjär inom sporten under mitten av 2000-talet, med just Charbel Abraham som ett av de tunga namnen. Då, under ledning av Gudmundur Magnusson, kvalade laget till spel i Europa. Under 2014 utnämndes Arena Skövde till Sveriges nationalarena i futsal för att öka intresset ytterligare, men prislappen för att spela i nationalarenan har blivit hög för Skövde United.

– Det kostar för mycket för oss att spela där. Vi har inte råd att spela där ytterligare en säsong om det ser ut som det gör i dag.

Men samtidigt är Abraham medveten om hur dumt det skulle vara om Skövde United, som SFL-lag, inte skulle spela i nationalarenan.

– Vi visste att det skulle bli tufft, men vi tog faktiskt hänsyn till att hur dumt det skulle se ut om vi inte spelade där. Så vi valde ändå att spela där, trots att det var dyrt.

Ångrar ni det valet i dag?

— Nej, det gör vi egentligen inte. Vi lyckades ändå få in det som behövdes för att täcka kostnaderna. Men som sagt, vi får se om vi klarar ett år till. Det är väldigt osäkert.

Abraham berättar också att stödet från kommunen har uteblivit helt.

— Nej, vi har inget ekonomiskt stöd från dem tyvärr. Vi har försökt diskutera med dem, dock har det inte lett till någonting.

Tillbaka till det stundande kvalet. Skövde har tre mål till godo på Lidköping och har goda möjligheter till att kvala sig kvar i den högsta ligan. Vad som händer därefter är dock fortsatt oklart.

– Normalt sett vill man alltid vinna. Vi vill hålla oss kvar, men sett till det ekonomiska vill man inte hamna i ytterligare en säsong där det är jobbigt. Man vill ändå jobba med att utveckla organisationen och spela på den nivån man är. Om vi ska spela i SFL behöver vi utvecklas väldigt mycket.

På söndag får vi veta om så blir fallet.