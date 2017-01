Frossa i flöjtspelande på festival

Den 31 mars - 2 april kommer Rådmansgatan 28 fyllas av ett hundratal entusiastiska flöjtister. Det är Svensk flöjtförening, med vice ordförande Cecilia Ekmark i spetsen, som beslutat sig för att arrangera sin fjärde flöjtfestival i Skövde.

— Tidigare har vi varit i Örebro, där vi faktiskt startade vår förening för fyra år sedan, samt i Uppsala. Vi kände att det var dags att festivalen kom till Skövde och genom ett samarbete med Skövde musikskola blir detta nu bli verklighet. Det ska bli otroligt spännande att få vara i splitternya lokaler på Kulturfabriken, anser Cecilia.

För amatörer till professionella

Varför ska man spela flöjt?

Anledningen till att festivalen kom till från första början var för att Svensk flöjtförening ville bygga upp ett starkt nätverk, som sedan kunde växa sig starkare och starkare med tiden.

— Vi ville göra något för alla åldrar som kunde få flöjtister från olika delar av Sverige att komma samman. Oavsett om du är en pedagog, amatör, professionell musiker eller elev så är du varmt välkommen att delta. Söndagen kommer däremot att vara speciellt anpassad för de yngre. Då är det Kulturskolans elever som främst är i fokus, berättar Cecilia.

En festlig invigning

Flöjtister från USA, Japan, Finland och givetvis diverse städer i Sverige kommer att uppträda under festivalhelgen. Såväl under lördagen som under söndagen blir det både en lunchkonsert och en eftermiddagskonsert. Dessutom blir det en invigningskonsert under fredagen med den professionella blåsorkestern Göteborg wind orchestra och förste flöjtisten Göran Marcusson som solist.

— De är fantastiska att lyssna på och en jättesatsning från vår sida. De kommer att bjuda på ett mycket blandat program och vi vet att konserten blir riktigt festlig, tipsar Elin Andersson som är styrelseledamot i Svensk flöjtförening samt projektledare för festivalen.

Varierande möjligheter

Att delta under hela festivalen kan i princip alla som spelat flöjt under några år göra. Det säljs festivalpass som gör att du får fri entré till att ifrån konserter till workshops, seminarier och utställartorget. Vill du däremot endast se enstaka framträdanden går det också utmärkt, enligt Elin:

Fakta: Svensk flöjtförening 2013 startade föreningen i Örebro. 2014 och 2015 anordnade de två flöjtfestivaler i samband med Örebro musikskola. Sedan bestämde de sig för att även flytta festivalen såväl längre upp i Sverige som längre ner – för att ännu fler skulle kunna delta. Än så länge har de även varit i Uppsala och i mars i år är det Skövdes tur att vara värdstad.

— Vi kommer att sälja biljetter på plats innan konserterna, så det är bara att komma lite tidigare. Då ser vi gärna också att de som funderar på att börja spela flöjt eller är nybörjare kommer för att få inspiration. Ni ska inte heller missa vårt utställartorg där det finns chans till att köpa en ny flöjt, få sin gamla lagad, köpa några nya noter eller ett musikinspirerat smycke.

Drömmer om europeiska samarbeten

Men innan marsmånad är här är det mycket som måste klaffa.

— Vi har i princip arbetat med den här festivalen ideellt i ett helt år för att allt ska bli så bra som möjligt. Nu planeras det sista för fullt, menar Elin.

— Detta är något vi velat göra väldigt länge, så det känns underbart att vi äntligen snart går i hamn. Här i Skaraborg verkar det dessutom hända grejer. Det ska bli så roligt att se vad det här kan generera. Vår vision är att bygga kontakter även med europeiska flöjtister i framtiden, så att festivalerna kan bli ännu större, avslöjar Cecilia.