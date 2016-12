Fyrverkeridåd i Skövde

En person hörde av sig till polisen vid 23-tiden på onsdagskvällen efter att ha blivit träffad av en raket så att glasögonen gått sönder. Under natten till torsdagen skedde ytterligare ett fyrverkeridåd på Timmervägen i Södra Ryd när en frisörsalong vandaliserades på samma gata. Gärningsmännen krossade flera av salongens rutor och sköt sedan fyrverkerier in i lokalen, med en del brännskador som resultat. Skadegörelsen upptäcktes under torsdagsförmiddagen och polisen är på väg ut för att öppna en brottsplatsundersökning.

Texten uppdateras.