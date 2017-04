Perra Ljungberg kommer tillsammans med musikern Anders Granström och sångerskan Mathilda Eklund att spela många kända låtar gjorda av Ulla Billquist och Alice Babs. Dessa två hör till den tidens största stjärnor och mest spelade grammofonartisterna. Trion från Falköping har fastnat lite extra för just dem.

En mindre skärmutställning visas i samband med konserten.

Ulla Billquist fick sin största framgång under 1940 med min soldat låten hon för evigt är förknippad med. Under 10 år dessförinnan hade Billquist spelat in ett stort antal låtar som snurrat flitigt på grammofoner över hela landet, låtar som blivit riktiga örhängen. En stilla flirt, Jag har en melodi och Den stora, stora kärleken för att bara nämna några.

Alice Babs slog igenom 1940 med Swing it, magistern ur filmen med samma namn. Hon var en naturbegåvning och fann sig lika lätt i schlager som i jazz och blev snabbt en symbol för den nya swingmusiken. Ur hennes gigantiska låtskatt hittar vi bl a En jitterbug från Söder, Adress Rosenhill och På söndag. Alice Babs har blivit en av vår tids mest folkkära artister, hon var verksam och uppträdde ända fram till en bit in på 2000-talet.

Arrangörerna, SV och SPF, hälsar alla varmt välkomna till en riktig nostalgikväll i Disponentvillan!