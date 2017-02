Nittio procent av alla frambenshältor som behandlas av veterinär är ridrelaterade. Det är tokigt, tycker Sylve Söderstrand. Vid en clinic på Husaby hästklinik visade han i stället hur han tycker att man ska träna.

Fakta: Så lyckas du som ryttare Var ärlig mot dig själv. Sätt upp mål: vad vill jag med ridningen? Vilka resultat vill jag ha? Gör en planering utifrån dina mål: Vad ska du göra? Vad behöver du göra? När ska du göra det och när ska målen var uppnådda? Med genomtänkta mål och delmål blir den vardagliga ridningen roligare.

— Många hobbyryttare behöver hjälp och rådgivning. Det finns en stor okunskap kring hur hästen fungerar och det är en ny utmaning för ridsporten. Förr kom många via ridskolan innan de skaffade häst, i dag kommer de från annat håll och har inte så mycket kunskap med sig. Men det är på hästens villkor vi utövar vår sport, säger han.

Under clinicen lät Sylve Söderstrand de medverkande ekipagen visa hur man kan träna sin häst. Övningarna passar lika bra för ryttare på alla nivåer, eftersom syftet är att skapa en hållbar häst på lång sikt.

— Det är viktigt att arbeta omväxlande och skapa framåtbjudning, eftersom en uttråkad häst lättare skadar sig fysiskt, förklarade Sylve Söderstrand, som driver en hästanläggning utanför Enköping.

Där samarbetar han med ryttaren Linn Backman och tillsammans utbildar de unghästar i konceptet Jump Club.

En övning som de använder och som även de andra deltagande ryttarna fick prova under clinicen var att rida med enhandsfattning. Då korsas tyglarna i handen.

Fakta: Sylve Söderstrand Född: 1957 på Gotland Familj: Gift Bor: På gård utanför Enköping där han driver en hästanläggning Övrigt: Tog över det svenska hopplandslaget på 90-talet och förvandlade det till en framgångsfaktor. Under hans tid som förbundskapten har Sverige vunnit EM-silver 2001, VM-silver 2002, OS-silver 2004 och EM-brons 2013. Vid OS i Rio i somras då Peder Fredricson tog silver var Sylve headcoach.

— Generellt rider de flesta ryttare för mycket med händerna. Det här är en övning för att klargöra hur viktigt det är att man rider med kroppsspråk, vikthjälper och skänklar (ben). För det är viktigt att man rider hästen för skänkel till hand och inte tvärtom, menar Sylve Söderstrand och påpekar att det krävs en avspänd häst som lyssnar på sin ryttare för att träningen ska fungera.

Genom att använda tempoväxlingar blir hästen mer lyhörd, men det innebär inte att hästen ska springa fortare, i stället ska den korta och länga på steget.

— Möt upp med skänkeln när du tar i tygeln så behåller hästen takten, tipsar Sylve Söderstrand.

Genom att lägga in mindre volter under galoppen måste hästen vinkla in det inre bakbenet och balansera upp.

— När hästen kan bära upp sin vikt på bakbenen, då slipper vi också frambenshältorna, förklarar Sylve Söderstrand.

Vilken skillnad det blir när hästen sätter under sig ordentligt blir tydligt för publiken när han låter åhörarna på clinicen ställa sig upp och hoppa jämfota, först med raka ben och sedan med böjda ben. Med böjda ben blir hoppet både högre och kraftfullare.

— Lyssna hela tiden av hästen och ställ frågor till den, men tänk på att ge den tid att svara, fortsätter Sylve Söderstrand och låter ryttarna snabbt byta riktning, göra vändningar och sidvärtsrörelser.

Han brukar också låta hästarna travhoppa ganska högt, uppåt 120-130 centimeter.

— Det är jättebra styrketräning. Hästen behöver lära sig att hoppa med styrka, inte med fart. Vi vill att den ska stampa av ordentligt, påpekar han och menar att många ryttare i dag rider på fart.

Men det som i stället behövs är en bättre galopp och det är inte detsamma som snabbt.

— Ryttare överskattar ofta avsprångspunkten och underskattar förberedelserna på vägen dit.

Sylve Söderstrand konstaterar att vi i Sverige generellt är duktiga på att utbilda unghästar, men att det behöver satsas mer på professionell avel. De stora ridsportnationerna har just en stark inhemsk avel.

— Det är otroligt mycket som krävs för att man ska gå hela vägen till elitnivå och vi har en stor utmaning i Sverige. Vi är bra på breddverksamhet och på att ta fram unghästar, men eliten i landet smalnar av. Jag ser med oro på att elittävlingarna minskar. Många av våra viktiga Grand Prix-tävlingar med stora prispengar har försvunnit under 2017.

Han tycker också att ridsportförbundet skulle kunna göra mer.

— I släkten finns två killar som spelar ishockey och jag ser stora skillnader i kraven från högre ort på hur sporten ska bedrivas. Inom ishockeyn finns en tydlig väg när det gäller träning och tävling. Det gör det inte inom ridsporten. I dag är de flesta ridklubbar lika med ridskolor, men tävlingssidan är inte knuten till dem lika tydligt. Alla ridklubbar måste ha ett ansvar för att arbeta för helheten av sporten och där anger förbundet riktningen.

Sylve Söderstrand menar att ridsporten står inför flera utmaningar. En är att möta samhället med dess förväntningar och krav på djurhållning och på djurens villkor där ridsporten ingår i allra högsta grad. En annan är att ge våra elitryttare förutsättningar för att fortsätta kunna tävla på mästerskapsnivå.