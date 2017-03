Lars "Dille" Diedricson skrev odödliga hits som Snowstorms Sommarnatt, Charlotte Perrellis Eurovisionvinnare Tusen och en natt och Jessica Anderssons I did it for love.

Sara "SHY Martin" Hjellström, som hade Dille som lärare på MoP i Skara: "När jag var 1.. Sara "SHY Martin" Hjellström, som hade Dille som lärare på MoP i Skara: "När jag var 17 år brukade jag sitta kvar efter lektionerna och spela upp mina 'hemliga' låtar för dig, låtar jag bara visade för min familj. Du var en av de första personerna som övertygade mig att våga följa min dröm om att bli en låtskrivare. Tack för allt Dille. RIP <3" Magnus Carlsson: "Det är med stor sorg jag nås av beskedet att Lars "Dille" Diedricson lämnat oss. Vi har jobbat mycket tillsammans, Dille producerade mycket åt Barbados, bl a "Världen Utanför" och skrev flera av våra hitlåtar som t ex "Allt som jag ser" och "Grand Hotell". Musiksverige har förlorat en stor profil med fantastisk humor och stort hjärta. Mina tankar går nu till Dilles anhöriga." Snowstorm: "Snowstorms förste sångare Lars Dille Diedricson har lämnat oss. Den skarpaste rösten och det tajtaste kompet har tystnat. Men Dilles låtar kommer att leva för alltid. Tack för att vi fick lira med dig. Tack för all din humor, galenskap och vänskap." Linda Bengtzing: "Idag fick jag veta att Lars "Dille" Didriksson har gått bort. Alla tankar till din familj Dille. Så sorgligt och ofattbart. Så som döden är. Men dina låtar kommer leva för evigt. Ditt minne oxå. Tack för allt du skapade. Åt mig och andra... Du var en härlig typ. Med så stooort hjärta!" Anneli Axon, artist och tidigare kollega på MoP: "Livet är skört såsom nyfallen snö. Allt som föds måste dö. Men en själ som kan älska och ge vad den har, lever i dom som blir kvar." Låttext av Anneli, som hon bl a framförde tillsammans med Dille på en begravning för en barndomsvän till Dille.

— Han skrev riktiga låtar. Många låtskrivare i dag är konstruktörer och sätter ihop låtar hit och dit, men de har inte den musikaliska känslan. Den hade Dille, han var en musiker och hade en grym sångröst. Han gjorde ofta bättre demos än originalen, menar Bert Karlsson.

De möttes när Mariann Grammofon gav ut Sommarnatt med Dilles band Snowstorm 1979. Sedan gjorde de några skivor ihop på 80-talet. På 90-talet återupptog de kontakten när Bert Karlsson skulle bygga upp verksamheten på Mariann på nytt.

— Dille var en av de första jag anställde, minns Bert.

Tillsammans med bland annat Calle Kindbom skapade de en hitmaskin i Skara som sprutade ur sig schlagervinnare. Den första som skapades var Charlotte Perrellis Tusen och en natt, som vann både svenska och europeiska finalen. Sedan kom Friends på turné och Fame Factory, där Dille hade en viktig roll.

— Dille var en multibegåvning. Han var både låtskrivare och producent och han var en extremt duktig sångare, säger Calle Kindbom, som har svårt att hitta orden.

Han hade kontakt med Dille så sent som i torsdags.

— I fredags skickade jag ett sms, men fick inget svar... Jag kommer definitivt att sakna den varma personen som Dille var. Jag har aldrig skrattat så mycket med en människa som med honom. Vi har haft fantastiskt kul och det tror jag alla känner igen sig.

Bert Karlsson håller med.

— Dille var en väldigt snäll kille. Så det känns tråkigt och orättvist att han bara blev 55 år.

Under sin aktiva tid skrev Dille Diedricson massor med låtar, flera av dem kom med till Melodifestivalen som Barbados Allt som jag ser (2001), Linda Bengtzings Jag ljuger så bra (2006) och Lotta Engbergs och Christer Sjögrens duett Don't let me down (2012).

Men allt togs inte emot med öppna armar i Stockholm.

— Vi hade en låt med Friends som vi skickade in fyra år i rad, men som inte kom med. Dille gjorde den med Abbas tekniker. Det är väl den som han var mest besviken för att den inte kom med, för det hade varit en finallåt. De borde tagit till sig Dille mycket mycket mer i Stockholm, då hade de fått melodier, säger Bert Karlsson.

Han tycker att Dilles bästa låt var Jessica Anderssons dunderhit I did it for love, som tävlade i Melodifestivalen 2010. Den skrev först på svenska till en annan artist, men när denna avböjde fick Jessica chansen.

— Han fanns med redan 2003 när vi vunnit i Melodifestivalen med Give me your love och skulle göra vår första Fame-skiva. Sedan fick jag lov att framföra I did it for love, som blev en comeback för mig och min första hit som soloartist, berättar Jessica Andersson.

Hon är förkrossad över beskedet att Dille Diedricson avlidit.

— Det känns oerhört tungt. Han var fantastisk, alltid otroligt proffsig, men bjöd samtidigt på många skratt. Vi har delat många djupa samtal om livet, men också skrattat och däremellan gjort ett proffsigt jobb. Jag kommer att minnas honom som en varm famn. Och som låtskrivare. Dille skrev låtar som kommer att leva kvar för alltid, säger Jessica Andersson.

Dille Diedricson kom från Göteborg, men flyttade till Skara när han fick jobb på Mariann och bodde där fram tills för några år sedan då han återvände till Göteborgsområdet.

Han var med i uppbyggnaden av utbildningen Music and production, Mop, i Skara och skapade även ett nära musikaliskt samarbete med Kristian Wejshag.

— Det var fantastiska år då vi jobbade ihop och det är tack vare honom som många fantastiska artister kommit upp, förklarar han.

Dille var också mycket matintresserad och en duktig kock. Tillsammans med sin hustru startade han också Café Duvan i Skara och en tid dubbelarbetade han.

Men hans leverne slet också på hälsan och Dille Diedricson drabbades av flera hjärtattacker.

Lars "Dille" Diedricson blev 55 år gammal.