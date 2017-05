Affekt films nya projekt Skaraborgshistorier involverar alla 15 kommuner i Skaraborg. De ska producera 15 kortfilmer om en lokal historia.

Falköping blir först ut i projektet och inspelningen börjar i juni. Filmen kommer att handla om Hallonflickan, en ung kvinna som mötte döden för 5000 år sedan i Rogestorps mosse söder om Falköping. Hur hon hamnade där är en gåta, var det en olycka eller blev hon offrad.

— Väldigt många har tipsat just den historien och vi tycker att den har ett mysterium kring sig som är väldigt intressant. Det finns flera frågetecken att utforska och den utspelar sig i en intressant tid. Att kunna få henne till liv känns väldigt roligt, säger John Thornblad från Affect film som tillsammans med Johan Fogelström är initiativtagare till projektet.

Den 20 maj 1943 hittades skelettet av ung kvinna i Rogestorps mosse när man grävde torv där. Fyndet anmäldes först till polisen för det kunde handla om ett brott, men snabbt kunde man konstatera att skelettet måste vara väldigt gammalt för det låg så djupt ner i mossen.

Fortsatta undersökningar visade att den unga kvinnan mötte döden för fem tusen år sedan. Fyndet speglar en mycket dramatisk händelse och berättar om ett tragiskt livsöde.

Hon kallas för Hallonflickan, för där magen varit hittade man en stor klump med hallonkärnor. Det visar att hon åt en stor mängd hallon innan hon dog.

Just nu är man i början av manusstadiet och kan inte säga så mycket om filmens utformning. Den kommer att utspela sig under 3000 år före kristus och spelas in vid de platser där Hallonflickan levde på Falbygden. Regissör är Marie Rabe.

En viktig del i projektet är att unga kreatörer ska få chansen att utvecklas i sitt filmskapade och ta ett steg mot att arbeta professionellt med film. I Falköping kommer det vara en ung medelålder under filminspelningen.

Näst på tur efter Falköping är Skövde, Mariestad och Tibro. Där har man redan bestämt vilka historier man ska berätta i filmen. Vilka de blir kommer att släppas efterhand.

— Vi får se vilken av dem vi släpper här näst.

Affekt film tar fortsatt emot tips om historier att göra kortfilm om i de andra kommunerna i Skaraborg på hemsidan för Skaraborgshistorier.

— Vi har fått in 200 tips nu, det är jättebra gensvar. Det fortsätter att komma in massa tips, det är jätteroligt, säger John Thornblad.