På tisdagen inledde Falköpings FIK i samarbete med Sports for you och Fritidsbanken löpträning för barn och ungdomar.

Instruktör är Somaliafödde Dahir Hasan, en meriterad och utbildad tränare, som har bott i Falköping ett halvår.

— Han är värd att lyftas fram inom idrottslivet i Falköping, säger Elisabeth Wiklund från Sports for you.