Här finns de mest populära pizzeriorna

Resultatet baseras enligt ett pressmeddelande på miljontals beställningar och tusentals omdömen bland 500 000 av beställningsappen Online Pizzas kunder.

Användare av restaurangmatsappen Online Pizza har under 2016 röstat fram Sveriges allra bästa pizzerior. Baserat på tusentals omdömen och miljontals beställningar kan Online Pizza avgöra vilka restauranger som varit mest omtyckta under året. Faktorer man tittat på vid bedömningen inkluderar snabbhet, kundernas betyg, andel återkommande kunder samt försäljning per invånare. Bland appens 1361 uppkopplade restauranger har pizzeria Sannegården i Göteborg röstats fram som landets bästa pizzeria - för tredje året i rad.

Fakta: Topplistan Sveriges bästa pizzerior 2016: 1. Sannegårdens Eriksberg, Göteborg 2. Varbergs pizzer.. Fakta: Topplistan Sveriges bästa pizzerior 2016: 1. Sannegårdens Eriksberg, Göteborg 2. Varbergs pizzeria, Varberg 3. Pizzeria Kronans, Köping 4. Mingus restaurant och pizzeria, Falköping 5. Pizzeria Valla, Linköping 6. Pizzeria Norrmalm, Skövde 7. Fyrkanten Matstugan, Norrköping 8. Pizzeria och gatukök Viking, Uddevalla 9. Svandammens pizzeria, Nynäshamn 10. Pizzeria Papillon, Sala Källa: onlinepizza.se

– Genom att utse årets mest populära pizzerior får Online Pizza möjlighet att uppmärksamma de pizzabagare som använder tjänsten som en del i sin verksamhet, säger Anders Signell, vd för Onlinepizza.se.