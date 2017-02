Heimstaden är ett rikstäckande företag, som har nischat in sig på bostadslägenheter och bostadsförvaltning. Företaget har sitt säte i Malmö, men samtidigt ett 20-tal kontor utspridda över hela landet, från Luleå i norr till Trelleborg och Ystad i söder.

— Vi har ungefär 20 000 lägenheter runt om i landet, säger Fredrik Årman.

Har haft koll

Så här långt har dock inte Heimstaden varit representerat på bostadsmarknaden i Västra Götaland. Men nu är det alltså dags och det är Falköping som man har valt ut.

— Vi har under en längre tid haft ögonen på just regionen Västra Götaland och så dök möjligheten upp i Falköping. Vi fattade snabbt tycke för staden och den stämmer bra in på vad som ingår i våra parametrar, säger Fredrik Årman.

Det handlar alltså om samtliga de fastigheter i Falköping som idag ägs och förvaltas av fastighetsbolaget Balder. Det är sammanlagt 56 stycken, vilka tillsammans innehåller 877 bostadslägenheter. Därtill tillkommer ett mindre antal butiks- och kontorsytor.

Tillträde är planerat till den 3 april och transaktionsvärdet uppgår till 593,3 miljoner kronor.

Följer med över

I samband med köpet tar Heimstaden över hela den organisation som Balder för närvarande har i Falköping. Den består av sammanlagt 13 personer med områdeschefen Mikael Josefsson i spetsen.

— Så är det tänkt, men så mycket mer vet vi inte i nuläget. Jag kommer att ha ett möte med representanter för Heimstaden på fredag, innan dess är det svårt att svara på frågor om vad förändringen eventuellt kommer att innebära, säger Josefsson.

På frågan om hyresgästerna kommer att märka någon skillnad, så svarar Fredrik Årman, senior investment manager på Heimstaden, så här:

— Vi har som målsättning att bli en god hyresvärd och nu när vi går in i detta med – för Falköping – nya, friska ögon, så är det vår förhoppning att det ska synas på ett positivt sätt.

Väl utspritt

Som redan nämnts så finns de 56 fastigheterna utspridda över stora delar av Falköping. Det finns på Mössebergskanten, Wetterlinsgatan, S:t Sigfridsgatan, S:t Olofsgatan, Marknadsgatan, Högarensgatan samt uppe i och nära centrum för att nu ta några exempel.

Den totala ytan för fastigheterna uppgår till cirka 68 500 kvadratmeter, av vilka cirka 10 000 är kommersiell yta, resten är bostadslägenheter.