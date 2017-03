I förra veckan släppte Bert Karlsson listan på de företag i Västra Götaland som kan förvänta sig en anmälan om bokföringsbrott. I vårt täckningsområde berörs 86 företag.

Enligt Bert Karlsson omfattar anmälan drygt 15 000 företag i hela Västra Götaland som alla varit sena med bokföringen under 2015. Allt sker som en hämndaktion mot den egna domen.

Bert Karlsson fälldes tidigare i år för tre fall av bokföringsbrott. Bakgrunden var att en privatperson anmält Jokarjo AB för brister i bokföringen under totalt tre år då den lämnats in för sent. Bolaget driver Bert Karlssons flyktinganläggningar och där är han också vd.

Om anmälan inte kommit in hade påföljden enbart varit 5 000 kronor i förseningsavgift, nu slutade det istället med villkorlig dom och 50 000 kronor i dagsböter för Bert Karlsson.

Han menar att systemet är orimligt och kallar det hela för Stasi-metoder. Därför vill han genom dagens massanmälan nu också ge systemet en riktig utmaning. Förhoppningen är att det ska kollapsa och att det han kallar för angiverisystem ska tas bort.

FOTNOT: Artikeln uppdateras.