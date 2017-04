Senast tidningen uppmärksammade modellen Hilda Carlsson, så hade hon just kommit hem från Top model worldwide 2017 i London. Då stod hon samtidigt i begrepp att åka upp till Stockholm för att försöka "kvala in" till just Miss World Sweden.

— Det stämmer och jag lyckades få en plats i tävlingen, som nu avgjordes under påskhelgen. Vi var allt som allt 18 tjejer, berättar Hilda.

Var sist ut

Efter en lång dag med förberedelser som smink, hårfix, genomgång av programmet och så vidare, så var deltagarna frampå påskdagens kväll redo för själva tävlingen.

— Först blev vi presenterade för juryn och publiken i grupp, sedan fick man komma in på scenen och visa upp sig enskilt. Jag hade nummer 18, så jag var sist ut. Först fick man gå in i bikini, sedan i aftonklänning, berättar Hilda.

Hon var nöjd med det hon presterade.

— Jag var egentligen glad bara över att ha kommit med i tävlingen, sedan är det ju hård konkurrens och dessutom en "bedömningssport" med tanke på att det är en jury som avgör hur det går, menar Falköpingstjejen.

Var utvecklande

Efter en stund kom ett första resultat, då kallades sex av de 18 deltagarna in på scenen igen för att få svara på en fråga och därefter tog juryn sedan sitt beslut om vem som var vinnare och nu får representera Sverige i Miss World 2017.

— Jag var inte med bland de sex som fick komma in en andra gång, men jag var nöjd och glad ändå. Jag kände att det var både utvecklande och givande för mig att få vara med, som sagt en nyttig erfarenhet för framtiden.

För dagen har inte Hilda Carlsson några nya tävlingar eller andra uppdrag inplanerade.

— Nej, jag har haft fullt fokus på Miss World Sweden ett bra tag, så nu får det bli vardag igen en period, så får vi se vad som eventuellt dyker upp, säger hon.