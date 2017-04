Johan Glans standup-show World Tour of the World har spelats inför fullsatta salonger sedan Sverigepremiären i november 2016.

Nu släpps det upp 29 nya föreställningar under hösten 2017 och våren 2018 från Ystad i söder till Haparanda i norr.

- Det har varit helt makalöst roligt och det kommer ta lång tid att smälta alla intryck. Tiden har gått så fort. Det är svårt att sluta riktigt än, så jag vill göra en liten, allra sista sväng till, berättar Johan Glans i ett pressmeddelande.

Turnén fortsätter under hösten och vintern innan världsturnén avslutas på hemmaplan för Johan Glans med tre föreställningar på Medborgarhuset i Eslöv våren 2018. Tre kvällar som inte minst kommer glädja de som skrivit under en namninsamling för att Johan Glans ska inkludera hemstaden i turnéplanen.

- Efter att ha spelat den här föreställningen i städer som Tokyo, Sydney och Las Vegas så vill man ju såklart avsluta det hela i en annan metropol. Det är ju staden som jag är född och uppvuxen i och Medborgarhuset har alltid legat mig varmt om hjärtat. Dessutom känns det fint för mig personligen. Min första egna föreställning "World Tour of Skåne" hade sin premiär på Medborgarhuset i Eslöv. Så nu, tio år senare, när jag ska avsluta "World Tour of the World" känns det helt rätt att göra den absolut sista föreställningen på samma ställe. Det blir en cirkel som sluts, liksom.

Men innan dess stannar han i Skaraborg och Skövde. Fredagen 23 februari gör han ett stopp i Stadsteatern i Skövde.