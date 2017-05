Den 12 maj släpps Mähäliums första singeln Olydnad uppror revolt från det nya albumet När verkligheten golvar dig, som släpps den 26 maj.

Skivan beskrivs som "en tolvlåtars punkkavalkad av bästa märke där kronan kröns av första singeln Olydnad uppror revolt".

Mähälium bildades hösten 1998 i Tidaholm och Falköping, när trummisen Rka (Snutjävel), basisten Daniel samt sångaren och gitarristen Tholle alla tre upptäckte att dom helt plötsligt stod utan band.

Ganska snart spelades en fyralåtars demokassett kallad "Välkommen till Sverige" in och i lika rask takt följde albumen "Blågula ögon ser dig" och "Schackmatt". Under 1999 utökades bandet med Simon på gitarr och sång. Denna sättningen gjorde en nyinspelning av "Landet dagen efter" som kom med på samlingen Röjarskivan vol. 4. Simon hoppar senare av bandet och ersätts av Arvid på gitarr och sång, det är med denna sättning som vinyl-ep:n "Du är såld" och albumet "Ditt liv/ditt krig spelas in".

Våren 2001 meddelar Rka att han hoppar av bandet och sommaren gör dom sin avskedsspelning och passar samtidigt på att släppa Ditt liv/ditt krig.

Återuppståndelsen beskrivs av bandet på följande sätt:

"Sommaren 2015 träffas Tholle och Daniel, de börjar prata gamla minnen och kommer fram till att det vore kul att se ifall man fortfarande kommer ihåg låtarna. Tiden fortsätter att gå och av en ren händelse träffar Tholle Arvid en sen kväll på krogen, de har då inte setts på tio år, men Tholle lägger fram förslaget att repa gamla låtar över en kopp kaffe, Arvid hänger motvilligt på. Rka kontaktas, men har inget intresse av att vara med. Istället tar, Bobban som annars trummar i The Liptones, över trummorna".

Sexton år efter sin senaste spelning, står Mähälium åter på scen tillsammans och den 12 maj 2017 släpps första singeln "Olydnad uppror revolt" från nya albumet "När verkligheten golvar dig" som släpps digitalt den 26 maj 2017.

Fotnot: Inför Första maj publicerade Mähälium sitt statement "När borgarna skrävlar om första maj" vilken du kan se här.