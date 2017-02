Deras hit The Ocean har sålt multiplatina och toppat listorna internationellt.

När vi når sångerskan står hon till incheckningen för ett plan till Thailand. Lite oväntat med tanke på att prisutdelningen är i kväll.

FAKTA: Grammisgalan 2017 Grammisar delas ut i 18 kategorier, bland annat Årets låt, Årets artist och Årets album. Bland artisterna som är nominerade till en Grammis 2017 finns Kent, Laleh, Zara Larsson, Frida Hyvönen och Silvana Imam. Grammisgalan hålls ikväll i Konserthuset i Stockholm.

– Tyvärr missar jag den, men jag hade redan inplanerat en resa till en skrivarcamp i Asien. Det ska bli jättekul, dessutom lär det vara fint väder där, förklarar Sara.

Framgångarna har gett mycket restid och hon kommer precis från Los Angeles, där hon tillbringat en tid med att skriva nytt material.

– Det har tveklöst gått väldigt bra och vi har skrivit musik i princip hela tiden, fortsätter hon.

Lerdalatjej sjunger

Mikael "Mike Perry" Persson från Skövde slog igenom med dunder och brak i våras. Hans låt The Ocean har under året gått varm på radiostationer och laddats ner flitigt världen över. Under året har han också varit ute och spelat live, bland annat på Summerburst. Då fanns också Shy Martin alias just Sara Hjellström, som sjunger på The Ocean, med på scen.

Lerdalamusikern från även andra framgångar både som låtskrivare och medlem i gruppen Södra Station.

The Ocean har nu sålt över 2,5 miljoner ex och nyligen fick Mike Perry multiplatina för den. Nu kan låten få flera musikpris. Den har redan varit nominerad till P3 Guld och nu kan den också utses till Årets låt på Grammisgalan. Dessutom kan Mike Perry få en Grammis även som Årets nykomling.

Vad skulle det betyda för dig att få en Grammis?

— Ingenting och allting. Jag tänker inte så mycket på det, men det skulle förestås vara jätteroligt och något som man se tillbaka på när man blir gammal. Men just nu ligger mitt fokus på att göra mer musik har Mike tidigare sagt till tidningen.

Okej, så när kommer nästa hit?

— Det återstår att se. Där är jag jättehemlig. Det kommer när det kommer.

Om det nu blir en eller två Grammis för Mike Perry, ja det visar sig på Grammisgalan, som hålls i Konserthuset i Stockholm den 28 februari. Mike Perry kommer att vara på plats.