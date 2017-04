Jourcentralerna i Falköping och Mariestad kommer att stängas mellan 19 juni och 13 augusti.

I Skaraborg samverkar vårdcentraler kring att ha fyra jourcentraler öppna. I Skövde och Lidköping finns jourcentraler som har öppet på kvällar och helger, när inte vanliga vårdcentraler har öppet. I Falköping och Mariestad finns därtill jourcentraler som har öppet under helgerna.

Men under sommaren kommer jourcentralerna i Falköping och Mariestad att stängas ner helt. Det har varit likadant under de senaste tre somrarna. Under denna tid är besökare hänvisade till jourcentralerna i Skövde eller Lidköping.

Skälet till att de stängs under sommaren är svårigheter att bemanna mottagningarna och minskat söktryck från patienter under perioden.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden tog på tisdagen beslut att godkänna att de två mottagningarna i Falköping och Mariestad stängs. Detta efter att Primärvårdsstyrelsens presidium tidigare har framfört ett önskemål om detta.