Enligt en läsare som har hört av sig så har det under vintern varit problem för bland annat plogbilen att ta sig fram i området då det ofta har stått bilar parkerade på båda sidor av gatan. De boende anser att de har stött på kommunen om denna problematik, men att det så här långt inte har hänt något.

— Alla våra fordon som kan tänkas vara aktuella i området, alltså plogbilar och sopningsmaskiner, är utrustade med ett GPS-system, i vilket förarna matar in var de har jobbat, så att vi inte missar någon gata. I detta system matar de också in eventuella avvikelser, alltså om de på grund av parkerade fordon eller andra hinder, inte har kunnat utföra sitt jobb. Då kommer vi tillbaka dit vid ett senare tillfälle. Via detta system kan vi då avläsa om det ofta är problem på en viss gata eller i ett visst område, men att det skulle vara så just på Bergsliden är jag inte bekant med, menar Fredrik Johansson.

Sopar för fullt

Just i dagarna rullar kommunens sopningsmaskiner för fullt, det har ju blivit dags för det årliga "vårsopet".

— I samband med det använder vi oss av tillfälla parkeringsförbud, vi skyltar upp 24 timmar innan vi kommer med sopningsmaskinerna, så att folk ska hinna flytta undan sina fordon, fortsätter Fredrik.

De boende på Bergsliden menar också att den bil som kommer för att hämta sopor i området kan ha problem att komma fram vid vissa tillfällen.

— Hade detta varit ett bekymmer för det bolag som sköter sophämtningen, så hade de rapporterat det till oss, menar Fredrik.

P-platser behövs

Nåväl, alla är överens om att gatan uppe i Bergslidens villakvarter är ganska smal, men det finns en anledning till att kommunen inte väljer att sätta ett permanent parkeringsförbud på ena sidan.

— Det är tätt mellan husen och ganska små villatomter i området, många boende har inte egen parkering eller eget garage. Det gör att behovet att ställa bilar på gatan, både för boende och för gäster, är ganska stort, säger Fredrik Johansson.