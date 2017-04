Det var den tanken som ekade någonstans i bakgrunden när det stormade som värst.

Bakom de hårda, snabba trumslagen från hjärtat. Bakom suset av tusentals skenande tankar som frontalkrockade varandra.

Bakom förvirringen.

Bakom oron.

Bakom skammen.

"Jag orkar inte. Jag orkar inte. Jag orkar inte."

Jag var 15 år och jag bar på en storm. En storm som rev och slet därinne. Som gjorde sönder saker. Gjorde sönder mig.

Jag hade ingen riktig vetskap om vem jag var eller vem jag ville vara. Min självbild var som en liten tändsticka mitt i den där stormen; Någonting sprött som riskerade att när som helst brytas sönder under trycket från vindarna.

Det fanns en mall någonstans. Det visste jag. En mall över hur en skulle vara, och hur en skulle se ut. Om jag bara kunde upptäcka den där mallen så skulle saker och ting bli bättre, tänkte jag.

Och vet ni, jag fann den. Fann den genom att titta på människorna i min omgivning, på samhället, på filmerna, på bilderna. Och när jag nu funnit den återstod det bara att hitta ett sätt att ta sig innanför väggarna på den; Att ta sig in i mallen.

Och jösses vad jag längtade in dit. In till värmen, till tryggheten, till bekräftelsen. Längtade in till känslan av att vara rätt.

Problemet var att hur mycket jag än vred och vände på mig själv - formklippte, anpassade - så kunde jag inte ta mig in. Jag passade inte därinne. Det var alltid någon del av mig som var fel. Som var för stor eller för liten.

Jag var fel, trodde jag.

Och därför var jag rädd.

Rädd för att bli tröttnad på.

Rädd för att bli ensam.

Rädd, trots att jag var omgiven av goda vänner.

Jag var rädd, för jag hade ännu inte lärt mig att den där mallen bara är påhittad.

Och jag hade ännu inte lärt mig att det inte är inuti den tryggheten finns.

Jag hade ännu inte börjat ifrågasätta alla de olika händer som är med och formar den där mallen; Hade ännu inte börjat ifrågasätta normer, vanor och samhällsideal.

Därför var jag en sticka i en storm, på väg att gå sönder.

"Jag orkar inte, jag orkar inte, jag orkar inte"

Men jag orkade.

Stickan fick rötter till slut. Blev tjockare. Stabilare.

Och stormen lättade. Solen tittade fram. Livet blev bra.

Det är väl det jag främst vill säga till dig som läser detta - du som kanske är eller har varit en av alla de stickor som står i en storm; Det blir bättre.

Och du är inte ensam.