Det var för några veckor sedan som den digitala – numera faktiskt också tv-sända – talangtävlingen Self Made startade. I det allra första heatet deltog då den 24-årige Falköpingskillen John-Emil Johansson. Det var mycket nära att han tog hem spelet, men det blev ingen plats i åttondelsfinalen.

John-Emil, som var både nöjd och lite besviken, knöt näven i byxfickan och gjorde ett nytt försök när det fjärde av sammanlagt sex försöksheat genomfördes under påskveckan.

Var i Stockholm

Han deltog i det första steget med låten Say You Won't Let Go (James Arthur) och var en av de åtta artisterna som gick vidare till steg två.

— Här var det nu en skillnad jämfört med när jag var med för några veckor sedan, då var inte TV5 inblandat, men så var det nu. Vi åtta fick åka upp till Stockholm och spela in våra bidrag på skärtorsdagen, så sändes de sedan i just TV5 på långfredagskvällen, berättar John-Emil.

Till skillnad från första gången han deltog så valde han nu att byta låt inför steg 2.

— Vi hade bara 45 sekunder på oss och då passade inte Say You Won't Let Go särskilt bra. Därför bytte jag till Ed Sheeran-låten Castle on the Hill.

Till åttondelsfinal

Det var ett mycket bra byte, tittarna gillade vad de såg och hörde så pass mycket att de röstade fram John-Emil som vinnare av heatet.

— Det kändes jättehäftigt, ler han.

Det innebär nu att han är klar för den kommande åttondelsfinalen i Self Made, som även den kommer att sändas i TV5.

— Jag är inte helt säker, men jag tror det är fredagen den 5 maj, säger John-Emil.

Inför åttondelsfinalen kommer talangerna att få lite coachning och bra tips av kända artistprofiler, vilket givetvis gör det hela extra spännande.

— Tävlingen går till som tidigare när det gäller omröstningen, det är helt och hållet den breda allmänheten som röstar och det är fortfarande gratis för alla att göra det, tillägger Falköpingskillen.

Här kan du se och höra Emils bidrag från förra veckan:

Say You Won´t Let Go https://goselfmade.com/w/29XMg9aVYZs

Castle on the Hill https://goselfmade.com/w/ZEgRQLGoZk4