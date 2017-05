Det här bandet, Tuxedo Jazz Band, har faktiskt funnits så länge som 23 år och haft samma medlemmar i stort sett hela tiden.

— Nästan alla av oss har kvar samma smoking som vi hade när vi drog igång, säger medlemmarna med en mun.

Just det är med smoking är viktigt, ordet Tuxedo betyder borta i USA just detta klädesplagg.

Merparten av medlemmarna i Tuxedo Jazz Band kommer från Mälardalen och orter som Västerås och Eskilstuna.

Skölds förtjänst

En starkt bidragande anledning till att bandet gång på gång återkommer till lilla Valstad kyrka, mittemellan Tidaholm och Falköping, är att makarna Jan och Margareta Sköld, bosatta på orten, är riktiga jazzentusiaster och då och då hör av sig till Tuxedo Jazz Band för att kolla om de kan tänka sig att komma och genomföra en konsert.

— Det är alltid lika trevligt att komma hit, det känns att det finns lite jazzkultur här, menar bandet.

Inom kort är det dags för en konsert av lite större mått för Tuxedo Jazz Band, nästa söndag har bandet nämligen hyrt Västerås konserthus.

För lite i radio

Det går förstås inte att låta bli att fråga hur temperaturen är när det gäller just jazzmusik i Sverige 2017.

— Man kan väl säga så här, det spelas alldeles för lite jazz på radio. Men annars är det väl inte så tokigt, det finns faktiskt även ungdomar som har gett sig in på det här spåret, säger Rolf Carvenius, kapellmästare i Tuxedo Jazz Band.

Vid fredagens konsert i Valstads kyrka inledde bandet med klassiken When the Saints Go Marching In och därmed hade grabbarna definitivt lagt nivån för den här kvällen.

Tuxedo Jazz Band består av Rolf Carvenius, Staffan Algell, Per Dywling, Lasse Höbinger, Stefan Ramnell och Peter Stenson.