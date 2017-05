I den skira vårgrönskan ger den triangulära, takformade Kata Gård ett nästan mytiskt intryck där den ligger bland träden på en höjd bakom Varnhems klosterkyrka. Formen har skapats av arkitekten Magnus Silfverhielm från AIX arkitekter i Stockholm, som haft att gammalt kyrkotak som en förebild för byggnaden.

– Han har utgått från att det är en kyrka som ska skyddas. Byggnaden passar bra in i miljön, den är välfunnen för sin plats, säger Lars Jacobzon från Länsstyrelsen, som varit delaktig i projektet redan från ett tidigt skede.

Två vägar finns in byggnaden. Dels kan man gå ner under marknivå och in i den krypta som har grävts ut, dels går man in i själva huvudlokalen via en ramp som ansluter in i rummet på den västra kortsidan. Inne i huset är en avsats byggd längs med väggarna, medan hela ytan i mitten, där ruinen ligger, är öppen.

Längs väggarna finns ett antal informationstavlor uppsatta. Där finns uppgifter om ruinen i sig, men även om tiden då kyrkan byggdes och om livet som människorna som bodde på platsen levde.

– Kata Gård ska hjälpa till att berätta historien om Varnhem. Det är en otroligt spännande historia där även kvinnornas liv får komma fram, säger Maria Nordström, projektledare för projektet Överbyggnad i Varnhem.

Två modeller av kyrkorna som funnits på platsen ger en idé om hur de kan ha sett ut. Den ena föreställer den tidigaste träkyrkan medan den andra föreställer kalkstenskyrkan. Båda är tillverkade av modellbyggaren Carl-Johan Gunnarsson, som gjort ett mycket noggrant hantverk.

Föremålen som grävts fram finns däremot inte på Kata Gård, utan i en nyutformad utställning på Västergötlands museum i Skara. Där finns också en naturtrogen rekonstruktion av Kata själv i full storlek, tillverkad av modellmakaren Oscar Nilsson.

– Vi har varit noggranna med allt, både bakgrunden och marken, det är kalksten och det är ek i dörrposten. Det är gediget hela vägen, säger Göran Elisson, som har formgett utställningen på museet.

Kombinationen Kata Gård i Varnhem och utställningen kring fynden på Västergötlands museum innebär två nya besöksattraktioner i området. Marie Wennerholm är turistchef i Skara och ser en stor potential i tillskottet.

– Jag ser en väldigt spännande utveckling för turistbranschen i området med Kata Gård som en av anledningarna. Vi har årligen haft 100 000 besökare i Varnhem som det är nu. Jag är övertygad om att den siffran ökar redan under innevarande år, säger Marie Wennerholm.

Den totala kostnaden för hela projektet landar på 12 miljoner. Finansieringen har gjorts med medel från Länsstyrelsen i Västra Götalands län, VG-regionen, Grevillis fond, Sparbanksstiftelsen Lidköping, Sparbanksstiftelsen Skaraborg samt en privat, anonym donator.

