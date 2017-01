Kommun varnar för bredbandsskojare

Lidköpings kommun har fått in uppgifter om att personer som utgett sig för att vara fibertekniker har försökt ta sig in hos privatpersoner. I går varnade Teab Energi i Tidaholm för liknande händelser, sedan boende i Tidaholm fått besök av två män i varselkläder som utgav sig för at vara från företaget.

– De var inte utsända av oss. Vi ber alla att vara uppmärksamma på besök för såväl fiber- som elproblem. All vår personal kan identifiera sig med legitimation, sa Mattias Andersson, vd på Teab Energi, som gick ut med en varning på sociala medier under tisdagskvällen.

Nu går Lidköpings bredband ut med en liknande varning på kommunens hemsida.

”Vi på Lidköping Bredband vill poängtera att vi aldrig gör besök hemma hos er kunder om vi inte har bokat tid med er först”, skriver företaget på hemsidan.

”Våra egna tekniker har alltid id-kort från Lidköpings kommun. Även personal på vår entreprenör Söne EL, som är de som gör flest kundbesök, har ID-brickor. De gör heller aldrig besök hemma hos någon utan att ha bokat tid först”, skriver företaget vidare.

Båda företagen uppmanar kunder som kommer i kontakt med misstänkt obehöriga personer att höra av sig till företagen.

Teab nås på telefonnummer 0502-606550, och Lidköpings bredband kan man ringa via kommunens kontaktcenter på 0510-77 00 00.