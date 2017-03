Det var för en dryg månad sedan som man upptäckte bakterien legionella på två ställen vid Rehabcenter Mösseberg vid kurorten i Falköping. Det var dels i en jacuzzibassäng och dels i ett duschutrymme.

— Det var när en av våra gäster insjuknade som misstanke uppstod om att något med vårt dusch- och badvatten kanske inte stod rätt till, säger Suzanne Essgärde Tornstierna.

Fick åka hem

MÖS (Miljösamverkan Östra Skaraborg) såg till att prover togs och samtidigt såg Rehabcenter till att göra sitt genom att skicka hem övriga gäster och inte ta in några nya förrän provsvaren hade kommit.

Det visade sig vara en klok och korrekt åtgärd, proverna påvisade nämligen legionella i såväl en jacuzzibassäng som i ett duschutrymme.

Rehabcenter kopplade in en konsult under vars ledning en fullständig sanering gjordes. Efter totalt tre veckor (väntetiden på provsvaren inräknad) kunde man åter börja ta in gäster.

— Under mina sju år här på Rehabcenter var det första gången som något liknande inträffade. Vi tar självklart händelsen på största allvar och tar nu så här efteråt nya prover hela tiden. Vi har också sett till att skapa nya rutiner för att det inte ska behöva hända igen, fortsätter Suzanne.

Tämligen ofarlig

Så idag behöver ingen av era gäster känna oro?

— Absolut inte, jag skulle tro att vi nu har renast vatten i hela Falköping.

Tilläggas ska att legionellabakterien som regel är ganska ofarlig. För att bli sjuk behöver man dels andas in den, vilket man oftast gör vid bubbelbad, och dels ska man, som i det aktuella fallet, lida av nedsatt immunförsvar.