Det är nämligen så att Lena Arvidsson inom kort ska läsa upp ett antal handskrivna ungdomsberättelser av just Paridon Sahlberg.

— Han var ju mest känd som diktare, men efterlämnade också ett antal handskrivna berättelser under rubriken "Ur minnenas dagbok". Dessa berättelser handlar om hans barndom, som till största del ägde rum under första världskriget. Han var ju född 1906, säger Lena.

Fem är inlästa

Det är via Olle Sahlberg, son till Paridon, som Lena Arvidsson har fått ta del av dessa berättelser och hon är just nu i färd med att läsa in dem hos Radio Falköping.

— I dagsläget har jag läst in fem stycken och det kommer nog att bli åtta-tio i slutändan. Paridon diktade ju på västgötadialekt, men de här berättelserna är skrivna på "vanligt" språk. Varje berättelse har sin egen rubrik, några exempel är "Overallklubben", "Kung Byxlös", "Pojkstreck", "Snabba pengar" och "Rött kort", säger Lena.

Om ett litet tag kommer berättelserna, som är cirka fem minuter långa, att sändas i Radio Falköping. Det kommer att ske på torsdagar runt lunchtid, närmare bestämt vid 13-tiden.

Skrev två böcker

Paridon Sahlberg, som bland annat har skrivit två böcker, levde mellan 1906 och 1986.

— En av böckerna har han själv läst i på kassettband en gång i tiden och den andra boken har faktiskt jag läst in, också det på kassettband för många år sedan. På kassettband har jag också sjungit in ett antal av hans dikter, vilka jag tonsatte på 1980-talet, fortsätter Lena Arvidsson.

Första mötet

Det första mötet mellan Lena och Paridon ägde rum 1983, tre år innan han gick bort.

— Vi hittade verkligen varandra och det blev några trevliga möten under dessa år, minns Lena.

Hon fick tillfälle att spela upp bandet med de tonsatta dikterna för Caps innan han gick bort.

— Pappa tyckte mycket om att lyssna på detta band, minns sonen Olle.

Nu fortsätter alltså Lena Arvidsson att föra Paridon Sahlbergs rika textskatt vidare.

— Det känns bra att få göra det, det handlar ju till stor del om Falköpings historia, säger hon.