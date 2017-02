Biljakten inleddes i Falköping på fredag förmiddag och fortsatte sedan ut på riksväg 47 och vidare ut på småvägarna vid Ålleberg.

Linda från Skövde kom körande från motsatt håll på en av vägarna och märkte att något inte stämde.

– Eftersom vi var på en smal väg reagerade jag på att den mötande bilen körde mitt i vägen. När vi närmade oss möte förstod jag till slut att han inte skulle väja. Trots att jag körde ut i vägkanten så träffades bilens backspegel och slogs sönder, berättar Linda.

Efter att backspegeln gått sönder såg hon därefter att en polisbil med påslagna blåljus följde efter bilföraren. Linda beslutade sig då för att vända och följa efter den jagade bilen och polisbilen.

– Jag ville ha tag på bilföraren för att få hans uppgifter innan jag skulle kontakta försäkringsbolaget. Min första tanke var att jag blev arg och tänkte "krossad backspegel – det här blir skitdyrt", fortsätter Linda.

Tillåten hastighet på den aktuella vägen var 70 km/h och Linda bedömer att bilföraren och polisbilen körde i den hastigheten och det gjorde att hon blev imponerad av polisens tålmodiga arbete.

– Jag funderade först på varför polisen inte kör om och prejar bilen av vägen. Men eftersom det var smala vägar och gårdar och människor nära vägen förstod jag senare att polisen måste ha bedömt att det inte var ett bra tillfälle att göra det just där.

Vid en vägkorsning tog biljakten slut. Polisen hade då fått förstärkning genom att fler polisbilar hade anslutit genom att komma in på småvägarna via riksväg 46. Bilföraren som jagades körde först in i en polisbil som blockerat vägen innan han prejades av vägen och kunde gripas.

Därefter kunde Linda gå ut och prata med poliserna på plats och berätta om varför hon hade följt efter.

– Poliserna sade att det var jättebra gjort att jag följde efter. De var väldigt professionella och vänliga, säger Linda berömmande.

Själva försäkringsfrågan om den trasiga backspegeln, som var anledningen till att Linda följde efter, kommer nu att sammanställas med hjälp av polisens uppgifter om den gripne mannen.

– Jag ska nog inte behöva betala. Poliserna blev ju dessutom vittnen till hur min backspegel krossades, säger Linda.