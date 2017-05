Linus Tedelind bor i föräldrahemmet i centrala Åsarp och går tredje året på vård- och omsorgsprogrammet vid Ållebergsgymnasiet i Falköping.

Om bara några veckor är det dags för studenten.

— Jag kommer att ta studenten, precis som mina klasskompisar, men jag har några kurser kvar att läsa, det kommer jag att göra lite senare. Jag är för övrigt väldigt tacksam mot mina lärare och vår rektor för att jag har fått chansen till en annorlunda skolgång nu den här terminen, säger Linus.

Spelade i USA

Faktum är att Linus är på plats i skolan bara några få lektioner per vecka och så har det varit sedan han i vintras kom hem efter en två veckor lång vistelse i USA, där han i självaste huvudstaden, Washington D.C., deltog som inbjuden i världens största event i speedrunning, nämligen Awesome Games Done Quick.

— Det gick väldigt bra för mig den gången och det var ett slags startskott för en ännu hårdare satsning, säger Linus.

Redan som 13-åring blev Åsarpskillen intresserad av det här med e-sport och han hittade ganska snabbt sin nisch, nämligen speedrunning.

— Du väljer vilket spel du vill och försöker spela det så snabbt som möjligt, förklarar han.

Ett speciellt spel

Linus har fokuserat på ett speciellt spel, ett Nintendospel kallat The Legend of Zelda: The Wind Waker HD.

— Jag har intensivspelat det ungefär 1 400 timmar så här långt och gjort ungefär 1 300 försök, berättar han.

Man kan lugnt säga att han har lyckats bra. Ett tag hade han faktiskt alla fem (!) världsrekord man kan ha i just detta spel. I dagsläget han har kvar hälften av sina rekord och bland dessa finns det viktigaste, rekordet för själva grundspelet.

— Det är jag glad över, men jag jobbar på att ta tillbaka samtliga fem rekord, säger han målmedvetet.

Sedan i vintras har Linus alltså satsat extra hårt på sitt spelande. Man kan säga att han har det som ett jobb, han spelar fem dagar i veckan, ungefär åtta timmar per tillfälle.

— Jag kör som regel igång vid 18-tiden på kvällen och håller på en bit in på småtimmarna, förklarar han.

Många följare

Och när Linus är inne och spelar så följs han av tusentals (!) tittare runt om i världen. Han har i nuläget cirka 11 000 följare på sin streamingkanal och när han är igång, så har han alltså sällskap.

— Det blir som ett sätt att umgås med likasinnade, fast i cybermiljö, menar han.

Linus är trygg i spelhörnan i pojkrummet hemma i Åsarp, men tro inte annat än att han också är modig nog att på egen hand ge sig ut i stora världen på riktigt. Inom loppet av cirka ett år har han varit i USA på det nyss nämnda eventet Awesome Games Done Quick inte mindre än tre gånger.

— De två första gångerna åkte jag dit enbart som åskådare, nu den tredje gången var jag inbjuden som deltagare.

Eventet är megastort och följs live av cirka 200 000 tittare. Det är av välgörenhetskaraktär och nu i vintras drog det in över två miljoner dollar till cancerforskning.

— Det är det som är lite av grejen, vi som är med och spelar blir inte rika på eventuella framgångar, i alla fall inte via prispengar, berättar Linus.

En och en halv timma

Som redan nämnts handlar speedrunning om att kunna klara ett spel på kortast möjliga tid. Linus Tedelinds rekord på The Legend of Zelda: The Wind Waker HD ligger just nu på en timma, 30 minuter och 15 sekunder.

— Den tiden slog jag helt nyligen och det var en jättesänkning beroende på att en ny bugg hittades. Tidigare tog det runt 3 timmar och 35 minuter. Hela spelet har jag väl spelat igenom vid mellan 50 och 100 tillfällen.

Till sommaren blir det ett nytt besök på Awesome Games Done Quick i USA och dessutom ska Linus åka till den europeiska motsvarigheten, som i år arrangeras i Växjö här i Sverige.

— Mitt spel finns inte med vid Awesome Games Done Quick i sommar, men jag har anmält mig till ett annat spel. Just nu är jag första reserv, men oavsett om jag får delta eller inte, så kommer jag att åka dit.

Satsar på heltid

Det närmaste året, från det att han tar studenten inom kort, kommer Linus helt och hållet att ägna åt sitt spelande.

— Jag känner att jag verkligen vill ge det chansen fullt ut. Det finns som sagt inga stora pengar att tjäna på det, men har man tur kan man få in en del via sponsorer samt reklam på streamingkanalen, förklarar han.